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Сенцов відвідає Європарламент 25 листопада

17.10.2019

Колишній український в’їхав язень Кремля Олег Сецов відвідає Європейський парламент наприкінці листопаду.

Про це у своєму Twitter заявив кореспондент «Радіо Свобода» в Брюселлі Рікард Йозвяк.

«Сенцов приїде до Європейського парламенту в понеділок, 25 листопада, щоб виступити в Раді із закордонних справ.

Очевидно, він отримає премію Сахарова під час пленарного засідання Європарламенту пізніше того ж тижня», – написав він.

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