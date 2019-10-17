Сенцов відвідає Європарламент 25 листопада

Колишній український в’їхав язень Кремля Олег Сецов відвідає Європейський парламент наприкінці листопаду.
Про це у своєму Twitter заявив кореспондент «Радіо Свобода» в Брюселлі Рікард Йозвяк.
«Сенцов приїде до Європейського парламенту в понеділок, 25 листопада, щоб виступити в Раді із закордонних справ.
Очевидно, він отримає премію Сахарова під час пленарного засідання Європарламенту пізніше того ж тижня», – написав він.
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