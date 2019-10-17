Ніж на ланцюгу і апельсини з наркотиками: з’явилися ексклюзивні подробиці про Зайцевої з «колонії»

У Покровському виправному центрі №79 (Дніпропетровська область) розповіли, як відбуває покарання Олена Зайцева за смертельне ДТП у Харкові.

Поділилася подробицями начальниця центру Інна Мицюк, зазначивши, що засуджена перебуває в «секторі для дтпшников», передає УНІАН.

Смартфон їй видають в черговій частині, гуляти можна в невеликому дворику, огородженому стіною з колючим дротом. Зайцева може виходити із свого сектора на роботу тільки в супроводі співробітників установи.

Сама Зайцева від розмови з журналістами відмовилася. Її вивели з сектора, щоб вона навіть не випадково зустрілася з ними.

У кімнаті з нею сидять ще три жінки. «Місце далеко не барак, швидше, схоже на гуртожиток з інтер’єром: ліжко і одне на двох тумба. Розрахована спальня на сім чоловік, але живуть там четверо. На стінах, пофарбованих у світлий бежевий колір, немає ні ікон, ні картин, ні фото. Порядок, без перебільшення, ідеальний. І його, як не можна краще підкреслюють килимки з вишитими написами. Біля одних дверей «спальня», у сусідній — «кімната». Виглядає це як могильна плита на можливості щось змінити на свій розсуд», — зазначив кореспондент.

Крім спалень у «секторі» є ще кілька приміщень. В одному з них на тумбі стоїть телевізор з плоским екраном, два обідні столи. Засуджені можуть відмовитися від харчування в загальній їдальні і готувати самі. Повноцінний обід не приготуєш, але можна запарити вівсянку, розігріти сосиски в мікрохвильовці і т. п. Столові ножі прикуті до столів ланцюжками.

З 83 засуджених так харчуються 12, включаючи Зайцеву. Продукти надсилають родичі. Якщо є гроші, можна викликати кур’єра. Є й ті, хто їздить в супермаркет, але в супроводі інспекторів.

«У нас вишивають вишиванки. Запропонували попрацювати в майстерні Зайцевої, вона погодилася. У нас ручна вишивка, не машинна. Дали їй вишити краватка – вийшло, хто її вчив тримати в руках голку з нитками, — розповідає начальник виправного центру. – У нас обов’язкової праці немає, вона могла б не працювати. Але потім приходить час, коли має настати пільга. Щоб отримати умовно-дострокове звільнення, краще працювати, брати участь у житті колонії і не порушувати».

За словами Мицюк, Зайцева може розраховувати на мінімальну зарплату, але за умови виконання визначеного обсягу робіт (відрядна оплата). При цьому, суми віднімаються гроші на харчування, «комунальні» і т. д. Крім цього, винуватиці ДТП із зарплати виплачують компенсацію сім’ям потерпілих.

За словами начальника виправного центру, Зайцева буде працювати сорок годин на тиждень. І якщо будуть замовлення від покупців, якщо вони будуть зроблені, то зарплата може становити приблизно 2000 гривень.

«Вони в 17-40, чітко за законом, виходять з роботи. А, от, хто працює — ми. Працюємо з восьми до восьми… В однієї нашої засудженої десять років тому згорів будинок з паспортом. Їй на волі він був не потрібен, а ми тепер до стелі подпрыгиваем, щоб відновити документи. І вони нас брудом поливають! Якщо б ми дозволяли проносити наркотики, то ніяких скарг не було, — обурюється Мицюк. — Нещодавно намагалися передати «наколоті апельсини». Дійсно в них вкололи наркотик, ми помітили гниле місце уколу. До цього вкладали в овочі, розрізали і склеювали. У них голова щодо цього «варить».