«Може бути заглянеш в наш вечірній квартал…»: Юзик перекваліфікувався з коміка в касири

Багатьом в Україні досі не зрозуміти, що спонукало актора-комедіанта Юрія Корявченкова, більше відомого під сценічним псевдонімом «Юзик», піти в політику і стати народним депутатом. Раніше він не був відомий своєю активною громадською позицією, в гумористичних репризах і тих грав другорядні ролі.

Тепер фоторепортерам то і справа доводиться знімати, як «Юзик» сумує на важкій роботі під куполом парламенту, але сьогодні був особливий день, нардепу ніколи було нудьгувати, але не тому що «слуги народу» розглядали важливі законопроекти, зокрема, антикорупційний закон, а тому що скоро новий концерт «Кварталу», а значить бажаючих його відвідати дуже і дуже багато.





Ось Юрій Корявченков і вирішив запросити достопочтенную публіку з Ради на концерт, але тут журналісти розійшлися в думки. Частина дійсно вирішила, що «Юзик» роздаровував в парламенті квитки, а частина – що у нардепа прокинувся талант комерсанта і той продавав по-швиденькому під колоною квитки.