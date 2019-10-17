Імпічмент Трампа: що розповів в Конгресі ключовий свідок

Американський президент Дональд Трамп дав вказівку послу США в Євросоюзі Гордону Сондленду, міністру енергетики Ріка Перрі та екс-спецпредставникові Держдепу в Україні Курту Волкеру залучити Рудольфа Джуліані до політики стосовно України. Про це Сондленд повідомив у своїх записах, підготовлених для свідчення перед Конгресом, передає Ліга з посиланням на CNN.

«Президент Трамп був скептичний щодо того, що Україна серйозно ставиться до реформ і боротьби з корупцією, і він наказав нам… поговорити з паном Джуліані про цих сумнівах. Всім нам було очевидно, що ключем до зміни думки президента про Україну був пан Джуліані», — заявив він.

За словами Сондленда, він, Перрі та Волкер «були засмучені» зазначенням Трампа щодо залучення Джуліані. «На нашу думку, за всі аспекти політики США щодо України повинні відповідати співробітники Держдепартаменту, а не особистий адвокат президента», — повідомив Сондленд.

При цьому посол стверджує, що «тільки сильно пізніше» усвідомив, що порядок Джуліані включає «зусилля по підштовхуванню українців до розслідування віце-президента Байдена, або його сина, або залучення українців у кампанії з переобрання президента в 2020 році (у США — ред.)».

Джуліані, як заявив Сондленд, підкреслював, що Трамп хоче публічного заяви від президента України Володимира Зеленського, який підтверджує, що влада буде боротися з корупцією. При цьому адвокат президента США окремо згадав американські вибори 2016 року і Burisma як дві антикорупційні теми, що мають важливість для Трампа, стверджує він.

Також посол пригадав ситуацію, коли у тимчасового повіреного США у справах України Вільяма Тейлора виникли сумніви, що українці можуть пов’язати припинення військової допомоги Україні і президентські вибори в США в 2020 році. Сондленд стверджує, що подзвонив Трампу. «Я запитав його: «Що ви хочете від України?» Президент відповів: «Нічого. Жодних послуга за послугу», він повторив це кілька разів. І я згадую, що президент був у поганому настрої», — розповів Сондленд.

Сондленд вважається ключовим свідком у рамках розслідування з питання про імпічмент Трампа.