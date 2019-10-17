У Зеленського показали, наскільки судді-пенсіонери живуть краще за простих українців

Середня пенсія в Україні, за станом на 1 жовтня становила 3019,62 гривні.

Це на 14 грн. більше, ніж у попередньому кварталі.

В країні налічується 11,3 мільйона пенсіонерів.

Більшість з них – 8,588 млн. осіб отримують пенсії за віком, середній показник яких становить 3016 грн.

Пенсія по інвалідності становить 2459 грн.

У зв’язку з втратою годувальника — 2687 грн.

За вислугу років — 2785 грн.

Соціальна пенсія — 1570 грн.

Пенсія військовослужбовців — 4842 грн.

Такі цифри наводить Пенсійний фонд України.

Але найбільше отримують колишні судді.

На довічне утримання 3339 осіб цієї категорії щомісяця витрачають у середньому по 45 578 тис. грн. на кожного.

Регіонами, найбільш високі пенсії отримують в Києві – в середньому 4167 грн.

Далі йдуть шахтарські регіони: Донеччина – 3963 грн, Луганщина – 3670 грн.

Найнижчі середні виплати на Тернопільщині – 2323 грн.

У той же час майже половина всіх пенсіонерів – 42% або 4,77 млн. чоловік — отримують щомісяця всього 1,5-2 тис. грн.

Тих, які щомісяця мають від 10 тис. грн. пенсії, в Україні налічується 244,6 тисячі осіб.