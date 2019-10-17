«Перевертні в погонах»: на Закарпатті затримали керівників райвідділу поліції

Правоохоронці затримали заступника керівника Перечинського райвідділу гарячому, під час отримання чергового траншу хабара — 3000 доларів і 5000 гривень.

Про це повідомляють ЗМІ.

Слідчі СБУ встановили, що начальник райвідділу поліції разом зі своїм заступником змушували місцевого підприємця платити щомісяця 5000 гривень за можливість займатися легальною лісозаготівлею.

Зокрема, «перевертні в погонах» створювали штучні перешкоди у веденні бізнесу і шантажували підприємця кримінальних справах.

Також, затриманий правоохоронець, який вимагав 3000 доларів за закриття кримінального провадження.

Зараз фігуранти злочину затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі розпочате кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовою особою) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

Вирішується питання про повідомлення про підозру фігурантів злочину.

Триває подальше досудове розслідування. Встановлюється причетність інших осіб до зазначених протиправних дій.