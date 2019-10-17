Гадаю і роблю ставки: нардеп «Юзик» став героєм фотожаб з-за незвичайного заняття в Раді

Народний депутат від партії «Слуга народу» Юрій Корявченков, також відомий як актор студії «Квартал 95» на прізвисько «Юзик», роздає квитки на «Квартал» іншим нардепам, став героєм іскрометних фотожаб.

Їх опублікувала відома співачка Анастасія Приходько в Facebook.

«А потім ви мені говорите, а що тут поганого? З цього захід і ірже над нами, і взагалі перестали до нас шанобливо ставитися!» – написала вона.

На одній з фотожаб можна побачити Корявченкова, який роздягнений квитки, а під фото підпис: «Чому без касового апарату?»