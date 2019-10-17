«Тявкаеш, як шмонька»: священик з Італії розніс головного пропагандиста Кремля

Священик-емігрант із Росії Сергій, що живе в Італії, різко розкритикував топ-пропагандиста Кремля Володимира Соловйова.

Він записав відеозвернення до ведучого, який нещодавно заявив про намір отримати італійське громадянство. Роликом поділилися на сторінці #MDK в Twitter

«Послухай мене, російський актор (як ти називаєш себе тут, в Італії), я і мої однодумці для початку зробимо все, щоб жителі того містечка, де ти «бюджетно відпочиваєш»… знали, хто живе поруч з ними. Знали, що ти говориш у Росії про них, про їх життя і долю», – сказав він.

Священик підкреслив, що для цього готовий безкоштовно попрацювати над перекладом «праць» Соловйова.

Живе в Італії російський священик выебал пропагандиста Володимира Соловйова pic.twitter.com/8JucDOEtC3

— #MDK (@mudakoff) October 17, 2019

«Нехай світова психіатрія буде мати можливість вивчати тебе за життя», – пожартував емігрант.

Він назвав пропагандиста холуєм і лакеєм, який уявив себе інквізитором. «І тявкаешь на всіх підряд, як шмонька, з єдиною лише надією, що твій псарь тебе захистить», – сказав отець Сергій.

«Випади» пропагандиста, як зазначив він, розраховані хіба на тих, хто не вміє аналізувати і «в захваті від його слюнопусканий».

«До речі, ти говорив, що відправиш сина воювати в Сирії. Він ще не там? А чому? Адже там відстоюються інтереси Росії», – додав священик.

Нагадаємо, цей священик організував електронну петицію серед італійців із закликом не дати Соловйову, у якого вже є вид на проживання, отримати ще й громадянство Італії. Також від влади вимагається заборонити пропагандистові в’їзд в ЄС.

Станом на 21:55 четверга, 17 жовтня, її підписали понад 137 тисяч осіб.