Водіїв попередили, в яких випадках поліція має право оглянути авто

Співробітник поліції може вимагати відкрити багажник тільки в тому випадку, якщо у нього є на це законні підстави. Звичайна прохання для поверхневої перевірки не працює.

Про це повідомляє юридична організація Дорожній адвокат.

Згідно із Законом «Про національної поліції» підстави для перевірки багажника водія повинні бути вагомими. Причини можуть бути наступними:

1) у транспортному засобі знаходиться правопорушник або особа, свобода якого обмежується незаконним способом;

2) у транспортному засобі знаходиться річ, обіг якої заборонений і що представляє загрозу життю або здоров’ю людини;

3) транспортний засіб є знаряддям вчинення правопорушення та/або знаходиться в тому місці, де може бути скоєно кримінальний злочин.

Що робити, якщо попросили відкрити багажник

Згідно із законом співробітник поліції зобов’язаний повідомити водієві його права перед тим, як приступить до поверхневої перевірки авто.

По-перше, на безпідставну прохання показати вміст багажника уточніть у співробітника поліції причину, яка повинна передбачатися законом.

Якщо вагомих аргументів немає, водій має повне право відмовити поліцейському.

Якщо ж законні підстави все ж є і патрульний роз’яснив права, то наступне, що повинен знати водій — поверхнева перевірка може здійснюватися лише шляхом візуального огляду поліцейським салону або багажника транспортного засобу. При цьому, поліцейський має право вимагати відкрити кришку багажника і дверей салону.

Важливо!

При поверхневій перевірці тільки водій повинен показувати поліцейському утримання транспортного засобу. Співробітник правоохоронних органів може лише спостерігати зовні автомобіля за діями водія та речами, ні до чого не торкаючись руками.