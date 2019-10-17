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«Тимошенко і газ – це як я і мікрофон». Вакарчук розповів про дебати, на яких не зміг назвати ціну на газ

18.10.2019

Глава партії «Голос», народний депутат України Святослав Вакарчук заявив, що не зміг назвати точну ціну газу на червневих дебатах з лідером «Батьківщини» Юлією Тимошенко, тому що не так добре знає це питання, як опонент.

Про це Вакарчук розповів «Українській правді» в інтерв’ю, опублікованому 17 жовтня.

Музиканта запитали, чому він пішов на дебати з лідером «Батьківщини».

«По-перше, я не знав, що вона там буде. Я кажу як є. По-друге, а чому я повинен відмовлятися? Те, що вона в ефірі змусила мене показати, що я в той момент не знав конкретної ціни на газ, насправді звичайна маніпуляція. Ви ж розумієте, що вона добре знає ціни на газ. Чому? Тому що вона все життя займалася газом. Юлія Тимошенко і газ – це як я і мікрофон», – сказав Вакарчук.

Він назвав подію на дебатах повчальним досвідом для себе.

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