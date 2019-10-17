У Києві п’яні військові влаштували бійку зі стріляниною: опубліковано фото і відео з місця НП

У Києві двоє військовослужбовців спецзв’язку влаштували бійку зі стріляниною, в результаті якої постраждав проходить повз чоловік — йому прострелили обидві ноги.

Інцидент стався на Виноградарі. Спецсвязисты, які поверталися додому після якогось святкового заходу, вирішили продовжити свято біля супермаркету АТБ.

На військовослужбовців ніхто не звертав уваги, поки один з них не надумав піти в туалет у найближчому дворі, неподалік дитячого майданчика.

Чоловік, який проходив повз (як виявилося колишній АТОшник) зробив зауваження п’яному зв’язківцеві, яким це не сподобалося. Між ними почалася бійка, в ході якої зв’язківець дістав пістолет і став стріляти по АТОшнику, простреливши йому обидві ноги. У бійці також постраждав колега зв’язківця — йому АТОшник зламав ногу.

Прибулі на місце поліцейські затримали обох військовослужбовців. Той, кому зламали ногу, відправлений до лікарні. «Стрільця» доставили в райвідділ. З ним будуть працювати правоохоронці.