37-річна українка померла після нескладної гінекологічної процедури

У Чернівцях після нескладної гінекологічної процедури померла 37-річна жінка. Вранці вона пішла в лікарню, а вже через кілька годин медики зателефонували її рідним і повідомили про смерть. Родичі звинувачують лікарів у смерті.

Лікарі назвали рідною одразу кілька версій смерті Наталії.

«Версії — це алергічна реакція і лопнув легеневий тромб. Коли зайшов у кабінет зайвий раз уточнити, що стало причиною смерті, то сказали: різко впав тиск. Дві різні версії протягом такого малого відрізка часу», — каже чоловік сестри загиблої Віталій Козак.

Померлої Наталії Винник було 37 років. За словами родичів, вона не мала серйозних проблем зі здоров’ям. Єдине — не могла завагітніти, а тому і прийшла до лікарів. Виконуючий обов’язки головного лікаря запевняє, що всі лікарі, які робили операцію – висококваліфіковані. Гістероскопія під загальним наркозом була успішною, а жінці стало погано вже після неї.

«Після операції раптово мала місце зупинка серця, надалі — набряк легенів. Реанімаційні заходи були, на жаль, марними», — каже в. о. головного лікаря Чернівецького пологового будинку №1 Василь Ринжук. Що саме викликало зупинку серця, наразі з’ясовують в обласному патологоанатомічному бюро, бо лише розтин тіла дозволить точно встановити причину. У поліції за заявою родичів відкрили кримінальне провадження щодо ймовірного неналежного виконання медиками своїх обов’язків.