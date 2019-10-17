У колишнього коханого Заворотнюк відібрали квартиру за борги

Колишній цивільний чоловік та колега Анастасії Заворотнюк, актор Сергій Жигунов позбувся квартири в Москві, яку відібрали через борги перед банком.

Про це пишуть російські ЗМІ

Як стало відомо, раніше Жигунов брав кредит в одному з банків Волгограда і за деякими даними заборгував 38 мільйонів рублів. А оскільки погашати борги не поспішав, його квартиру, площею 40 квадратних метро заарештували.

«Так, наш банк судився з Жигуновим і виграв. Було укладено мирову угоду про відстрочку до 31 січня 2019 року. Але компанія Жигунова борг так і не виплатила, тому з цього року почали роботу судові пристави», – розповіли представники фінансової організації.

Також відомо, що російський актор брав кредит для зйомок фільму. Поки з трьох квартир суд наклав арешт лише на одну. «Це «однушка» на Мосфільмовскій вулиці площею 40 квадратних метрів. У ній, до речі, зберігалися відзнаки артиста — статуетки та почесні грамоти. Однак ця сума весь борг не погасить. Квартиру, яку передали фінустанові, оцінили в 16 мільйонів рублів.

У Жигунова були ще три квартири і дача в Абрамцеві. Але більшу частину нерухомості він переписав на дружину. Решту ж у власності єдину квартиру закон забрати не дозволяє. До речі, Жигунову доведеться ще і виплатити виконавський збір — майже 2,7 мільйона рублів», — розповів знайомий актора.