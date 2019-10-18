Медики назвали продукты, провоцирующие неприятный запах тела

Неприятный «аромат» могут вызывать привычные человеку продукты, от мяса до томатов.

Эксперты в области медицины и здоровья назвали продукты, употребление которых может спровоцировать у человека неприятный запах тела. В науке данный синдром известен под названием бромгидроз. Вызывают его естественные бактерии, обитающие на кожных покровах и питающиеся потом, а продукты их жизнедеятельности и придают «особенный» аромат.

От бромгидроза чаще всего страдают подростки мужского пола в пубертатный период, но нередко это может указывать также на развитие серьезных проблем в организме или провоцироваться употреблением ряда продуктов питания.

К примеру, рыба может вызывать появление неприятного запаха тела с характерными «гнилостными оттенками». Это происходит при расстройствах метаболизма и вызывает триметиламинурию, которую следует лечить под наблюдением специалистов.

Каротиноиды и терпены, входящие в состав томатов, провоцируют аромат помидорных стеблей от человека, а капуста может придать телу флюиды серы.

Спаржа, которую в больших количествах употребляют придерживающиеся здорового питания, в процессе пищеварения выделяет метанол, из-за чего у человека едко пахнет моча и резко – пот.

Употребления красного мяса также влияет на запах тела, что доказали в результате исследования ученые из Чехии. Добровольцев в течение двух недель кормили данным продуктом, а затем женщины сравнивали их аромат с людьми, не евшими мясо, в итоге определив, что вторые пахнут гораздо приятнее.

: lenta.ua