Как тростинка: Тина Кароль назвала свой вес и поделилась секретами похудения

Недавно Тина Кароль призналась, сколько киллограмов сейчас весит. Певица долго и упорно шла к результату, которым сейчас любуется вся страна, а недавно поделилась секретами своего похудения с поклонниками.

«Клин клином – необходимо кушать жиры. Как бы это сейчас сложно и странно ни звучало. Когда вы кушаете жиры, вы убиваете свои жиры этим. Я кушаю масло, сыр, сосиски, сало, но я не ем углеводов. Овощей я употребляю очень мало. Почитайте о таком термине как «кетоз». Необходимо вогнать в него свой организм. Это новая технология, которую от нас почему-то скрывают», – поделилась с поклонницами певица.

Стоит отметить, что углеводное голодание (кетоз) уже давно является популярным методом похудения среди звезд и активно используется в диете Дюкана. Однако, как отметило большинство фолловеров, подобный способ похудения не очень полезен для здоровья. Суть диеты состоит в ограничении употребления углеводов и на увеличении количества потребляемых жиров. В результате, организму приходится искать способы добывать энергию из жира, расщепляя его.

Состояние, при котором начинается этот процесс, в медицине получило название кетоз – накопление кетонов, которые являются бывшим подкожным жиром. При длительном углеводном голодании кетоз может спровоцировать резкое снижение мышечной массы или перетечь в кетоацидоз у диабетиков – состояние, крайне опасное для здоровья. Низкоуглеводная диета не подходит беременным и кормящим женщинам, людям, страдающих от заболеваний печени, почек, сердца и сосудов, онкологическим больным, проходящим химиотерапию, и людям с серьезными психиатрическими заболеваниями. Так что, прежде чем следовать советам звезд, изучи, подходит ли рекомендуемая диета именно тебе.

: cosmo.com.ua