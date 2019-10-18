Економічна криза в Росії у 2020 році буде подібний потужного шторму

Основна частина Росіян не відчула поліпшення з часів 2008 року, а Росію вже готують до економічної кризи в 2020 році. На думку аналітиків, він стане результатом падіння світової економіки і набагато більш тривалим і складним, ніж попередній. Проблеми Росії посилить зовнішньополітичний тиск, внутрішні соціальні проблеми і наближення транзиту влади в 2024 році.

Що може викликати економічну кризу в Росії у 2020 році

Незважаючи на відносну ізольованість російської економіки через санкцій, вона не настільки самостійна, щоб захиститися від нової хвилі кризи, яка, за прогнозами експертів, накриє світ у 2020 році.

Ціни на сировину на міжнародному ринку падають, а з ними і доходи російського бюджету. Грошова маса в світовій економіці знижується, торгові війни набирають обороти, в прибутковості держоблігацій спостерігається інверсія, світова економіка сповільнюється.

До цих глобальних чинників у Росії додаються і внутрішні:

з 2008 року російський ВВП так і не повернувся до докризового рівня, а з 2014 року знижується все швидше;

закредитованість населення досягла катастрофічних обсягів, а на тлі постійного зниження рівня доходів кількість безнадійних кредитів і банкрутств зростає;

іноземні капітали беруть з російського ринку через його нестабільність і схильність санкційних загрозам, сума розпроданих нерезидентами російських активів в 2019 році наближається до 80 млрд доларів США;

з-за санкционных обмежень Росії перекрили доступ до дешевих кредитних грошей за кордоном;

падіння вартості нафти негативно відбивається на курсі рубля, а її зростання вже практично не підтримує його;

надприбутки держави від експорту сировини направляються в резервний фонд, а не на модернізацію економіки країни;

санкції хоч і повільно, але безжально душать російську економіку і скасувати їх поки що не намічається.

Наслідки економічної кризи в Росії у 2020 році для громадян

Найбільше від кризи в Росії постраждають пересічні громадяни. Економічні еліти убезпечили себе потужним запасом грошей, вивезених за кордон, а політичні – накопиченнями у Фонді національного добробуту.

Решту росіян в разі кризи очікує:

зростання ставки за іпотечними та іншими кредитами;

втрата вкладів, розміщених на рахунках російських банків, багато з яких збанкрутують;

скорочення розміру оплати праці та кількості робочих місць;

заморожування пенсійних відрахувань;

скасування програм соціальної допомоги, пільг, субсидій, премій та грантів;

збільшення податкового навантаження в малому і середньому бізнесі;

швидке зростання цін;

знецінення рубля.

Росіяни вже не раз стикалися з такими труднощами, але можливостей протистояти їм стає все менше.

Позиція влади в підготовці до економічної кризи в Росії у 2020 році

Російські влади знають про кризу. Про це свідчать масштабні закупівлі валюти і золота, за рахунок яких вони сподіваються пережити його максимально безболісно.

Але стосовно власних громадян уряд Росії воліє зовсім нещадящие заходи. Можливо, максимальним тиском на народ влади сподіваються привчити його терпіти позбавлення після кризи.

Тому напередодні економічної кризи, російські влади:

підвищують пенсійний вік;

збільшують податки;

посилюють тиск на бізнес, який є головним джерелом робочих місць;

жорстко придушує будь-які протестні настрої;

ретельно коригують статистику, щоб зробити її показники оптимістичними.

Експерти вважають, що такі заходи не здатні стимулювати економіку, а можуть лише остаточно розвалити її. Однак чиновників набагато більше турбує накопичення резервів, які дозволять їм без втрат пережити кризу і забезпечити безболісний трансфер влади в 2024 році.

Нарощування військового потенціалу буде корисно у випадку, якщо економічні і соціальні проблеми переростуть у збройний конфлікт.