Продукты с лецитином эффективно сжигают жир

Лецитин – это жироподобное вещество, поступление которого в организм обеспечивает здоровую деятельность мозга, нервов и пищеварения. Благодаря лецитину удаляет избыток холестерина из кровотока, что снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Лецитин укрепляет мозговые и нервные клетки: его употребление помогает организму лучше переносить стрессовые ситуации, рабочую нагрузку, нервное напряжение. Как строительный блок мембран мозговых нейронов лецитин непосредственно влияет на функциональную способность серых клеток. Он обеспечивает передачу нервных импульсов: если в нервную клетку поступает слишком мало лецитина, когнитивные функции, скорость реакции и память могут быть снижены.

Также лецитин включен в транспортировку холестерина через кровеносные сосуды: он способствует удалению избытка холестерина из крови. Кроме того, лецитин поддерживает функцию желчи, здоровье кишечника и пищеварительной системы.

Было научно доказано, что лецитин оказывает благотворное влияние на пациентов с заболеваниями печени, такими как алкогольная жирная печень и гепатит. Зафиксировано позитивное действие лецитина и при лечении язвенного колита, хронического колита.

Положительное влияние лецитина на организм экспертами по питанию объясняется действием его компонента холина. Данное вещество поддерживает сжигание жира, оказывает положительное влияние на когнитивные функции, улучшая передачу сигнала между клетками мозга. Холин является одним из признанных активаторов мозговой деятельности.

Ежедневное рекомендованное потребление холина составляет 550 мг для мужчин и 425 мг для женщин. Для сравнения: одно яйцо содержит от 250 до 300 миллиграммов холина, 100 граммов зародышей пшеницы — около 150 миллиграммов, 100 граммов говяжьей печени — порядка 420 миллиграммов холина.

Также лецитин и его составляющее вещество холин содержатся в молоке, сыре, горохе, кукурузе, соевых бобах, рыбе, орехах.

: Новости Ю