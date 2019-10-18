Голливудская звезда Сальма Хайек показала себя в обнаженном виде

Известная голливудская актриса Сальма Хайек показала себя головой во время процедуры иглоукалывания

Так, несмотря на свой возраст Сальма Хайек продолжает радовать своих поклонников довольно откровенными фотографиями. Как пишет Politeka, голливудская актриса на своей странице решила показать себя в обнаженном виде во время процедуры иглоукалывания.

Стоит отметить, что недавно ей исполнилось 53 года, но фигура у актрисы, как у молодой девушки. Многие также отметили, что в этом ей помогает то, что она ведет здоровый образ жизни и регулярно занимается спортом.

На кадре Сальма запечатлена на столе в обнаженном виде и видно, как в ее тело воткнуты лечебные иголки.

Также к такой публикации знаменитость оставила и подпись.

«Я невероятно благодарна вам за вашу любовь и поддержку. Вау! У меня 12 миллионов подписчиков! Игла для здоровья и благополучия, представляющая каждый миллион из вас», – поблагодарила Сальма.

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Публикация от Salma Hayek Pinault (@salmahayek) 14 Окт 2019 в 8:02 PDT

: politeka.net