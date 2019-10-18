Вся в белом: Кейт Миддлтон прибыла в Лахор (фото)

В рамках тура по Пакистану

Кейт Миддлтон и принц Уильям продолжают путешествовать по Пакистану в рамках тура, который завершится уже завтра, 18 октября. В предпоследний день монархи запланировали себе насыщенную программу. Утром они прибыли в город Лахор.

После аэропорта герцог и герцогиня отправились на встречу с представителями правительства города, а затем посетили благотворительную организацию, которая поддерживает детей-сирот SOS Children’s Village. Далее они сыграли в крикет с игроками местной команды, а после планируют отправиться посмотреть на местную мечеть Бадшахи и нанести визит в онкологический госпиталь и исследовательский центр Shaukat Khanum Memorial Cancer Hospital & Research Centre.

Для посещения всех этих мероприятий Кейт выбрала total white наряд в традиционном восточном стиле от дизайнера Гула Ахмеда. Аутфит состоял из платья прямого кроя, расшитого золотыми нитями, и белых брюк. Образ она завершила туфлями на невысоком каблуке и золотыми серьгами-кольцами.

: harpersbazaar.com.ua