В уряді розповіли про надання подвійного громадянства етнічним українцям, які проживають закордоном

Це дозволить мільйонам людей зберегти зв’язок з Україною.

Міністерство закордонних справ (МЗС) України розробляє проєкт закону про надання подвійного громадянства етнічним українцям, які проживають закордоном, інформує Ukr.Media.

Про це на прес-брифінгу у вівторок, 15 жовтня, сказав віцепрем’єр-міністр з європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба.

«Ні я, ні урядовий офіс не залучені до розробки даної законодавчої ініціативи, оскільки це виключно компетенція МЗС. Колеги з МЗС доводять все це до цілісної концепції», — сказав він.

Чиновник додав, що нинішній юридичний статус закордонного українця не має достатнього змісту, а дана ініціатива дозволить мільйонам людей зберегти зв’язок з Україною.

Відомо, що президент України Володимир Зеленський доручив зовнішньополітичному відомству розробити спрощений механізм надання українського громадянства.

Зміни передбачають видачу паспорта з тризубом етнічним українцям або людям, які страждають від порушення прав і свобод інших держави.

Спрощеною процедурою отримання громадянства України зможуть скористатися етнічні українці, які проживають на території дружніх Києву країн.

Друге речення Зеленського стосується надання громадянства українцям, які страждають від порушення прав і свобод в місці свого постійного проживання.

: aspekty.net

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