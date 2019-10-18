Медики назвали два простых способа, как снизить риск развития рака

Профилактика рака – это образ жизни.

Итальянские эксперты назвали два ключа, которые снижают вероятность развития рака молочной железы. Одним из них является достаточная двигательная активность.

Профилактика рака молочной железы – это образ жизни, который каждая женщина может выбрать уже в возрасте 20 лет и поддерживать его с течением времени, даже в случае болезни. В частности, снизить риск развития онкологического заболевания позволяют регулярные физические нагрузки, что касается и подростков.

Вторым условием служит правильное питание, без злоупотреблений копченостями, маринованными продуктами. В том случае, если злокачественное новообразование уже диагностировано, важно продолжать соблюдать рекомендации, чтобы опухоль не рецидивировала.

Психологическая поддержка имеет в данном случае фундаментальное значение.

«Важно заботиться о себе. Самопроверка должна начинаться в возрасте 20 лет и оставаться привычкой на всю жизнь, с периодичностью в месяц. С 30 лет обследование молочной железы и УЗИ желательно проводить один раз в год, с 40 лет, если специалист считает это целесообразным, маммография – каждые два года, с 45 лет она может чередоваться с эхографией, в зависимости от типа груди», – отметили эксперты из Италии.

: lenta.ua