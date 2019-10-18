Дорофєєва в прозорому платтячку озвучила міста туру “Время и Стекло”

Надя Дорофєєва виставила досить відверте фото з концерту, засвітивши сідниці
Відома українська співачка, солістка групи “Время и Стекло” Надя Дорофєєва порадувала фанатів в Instagram новим постом. Нещодавно знаменитість похвалилася яскравим кадром з масштабного концерту VISLOVO, який відбувся 5 жовтня в Києві. Так, артистка повідомила, що далі вони з Позитивом відправляються в не менш масштабний концертний тур, не тільки по Україні, але і закордоном. При цьому Надя позувала в прозорій сукні і відвертому боді, засвітивши сідниці.
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“Ці хлопці і їх концертний тур 🐸”, – кумедно підписала Дорофєєва. Варто зазначити, що концерти пройдуть в 22 містах, серед яких міста Орхус (Данія), Стокгольм (Швеція) і Алмати (Казахстан). Фолловери залишилися в захваті і почали бажати кумирам удачі на всіх виступах.
: znaj.ua
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