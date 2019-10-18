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Трамп назвал президента Италии «моцареллой»

18.10.2019

Пользователи сети пришли в восторг от реакции переводчицы итальянского президента Серджо Маттареллы во время совместной пресс-конференции с Дональдом Трампом в Белом доме.

Соответствующее фото выложили в Twitter.

Взгляд итальянской переводчицы, когда Трамп называет главу Италии “президентом Моццарелла” и говорит, что США и Италия союзники со времен Римской империи.

Под конец переводчица стала немного менее сдержанной в эмоциях, поднимала брови и обменивалась взглядами с кем-то за кадром.

: novosti-n.org

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