У Черкаській області у місцевого жителя вилучили арсенал боєприпасів із зони ООС

У Черкаській області поліцейські вилучили боєприпаси у жителя селя – він зберігав їх у себе вдома. Правоохоронці з’ясовують, з якою метою чоловік привіз їх додому.

Про це повідомляє регіональне управління Нацполиции.

Зазначається, що до співробітників Жашківського відділення поліції надійшла оперативна інформація про те, що житель одного з сіл району зберігає у своєму будинку боєприпаси. Під час обшуку оперативники виявили три гранати Ф-1, дві гранати РГД-5, запали до гранат УЗРГМ, сім сигнальних ракет, протитанкову кумулятивна граната РКГ-3, сигнальну міну, вибухпакет, димову шашку і патрони калібру 7,62 мм. Як пояснив чоловік, виявлені предмети він привіз із зони ООС.

Зараз поліцейські встановлюють, з якою метою чоловік зберігав таку кількість боєприпасів. Відкрито кримінальне провадження за статтею про незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами (ч. 1 ст. 263 КК України).