ГПУ готує повідомлення про підозру нардепа Дубневича, причетному до розкрадання “Укрзалізниці”

Генеральна прокуратура України найближчим часом оголосить про підозру народному депутатові Ярославу Дубневичу за двома епізодами. Один з них – неправдиве декларування відомостей.

Про це розповів генпрокурор Руслан Рябошапка.

Так, Рябошапка зазначив, що повідомлення про підозри вже майже готові. Один з епізодів, які розглядатимуться, є неправдиве декларування відомостей.

Він розповів, що проект повідомлення про підозру вже лежить у нього на столі й робота над ним наразі на етапі завершення та аналізу. “Мовиться про два епізоди. Перший – навмисно неправдиве декларування відомостей. Тобто порушення антикорупційного законодавства”, – сказавши Рябошапка.

Другий епізод, за словами Генпрокурора, стосується корупційних схем у рамках закупівель для підприємства “Укрзалізниці”. Тут йдеться про використання службового становища, в результаті чого через підставні фірми було отримано понад 90 мільйонів гривень. Рябошапка поянив, що саме тому матеріали, які підготувало НАБУ разом із САП, були подані до Генрокуратури. “Я хотів би сказати, що вони тричі подавалися на розгляд Генеральної прокуратури до того. Альо смороду не проходили в парламенті”, – зазначив генпрокурор.

Раніше стало відомо, що НАБУ підозрює двох екс-нардепів від партії “ЄС” Дубневича і Іщенко у причетності до розкрадань на “Укрзалізниці”.