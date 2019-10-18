В Україні зникли ліки від раку: життя тисяч хворих під загрозою

В Україні тисячі онкохворих не можуть отримати свої ліки через затримку в Міністерстві охорони здоров’я.

Як сказано в сюжеті ТСН, ще в липні в регіони повинні були поставити 1500 флаконів препарату «Трастузумаб». Однак станом на середину жовтня в обласних медзакладах їх все ще немає.

У Моз також повідомляли, що до кінця літа повинні були придбати ще 13 тисяч флаконів даного препарату, але в лікарні України вони також не надійшли.

«Нам обіцяли, що препарати надійдуть з червня. Препарату в області, на жаль, сьогодні немає», – розповів головний лікар Рівненського обласного протипухлинного центру Григорій Максим’як.

Зазначається, що тільки у Рівненській області «Трастузумабе» потребують 60 хворих. Всього в Україні таких пацієнтів тисячі.

«На мій запит до Міністерства охорони здоров’я України надійшла відповідь, що ці препарати вже направлені. Загальна вартість ліків, які нібито закупило Міністерство охорони здоров’я і не потрапило в центр лікування онкохворих – 572 мільйони гривень (один флакон коштує 44 тисячі гривень)», – додав правозахисник Володимир Смішків.

У Моз пояснили, що вони не знали про пацієнтів, яким терміново потрібні ліки.

«Коли була зміна команди однієї на іншу, міністра запевнили, що немає ніяких нагальних питань. Далі була зустріч з колективом – знову ніяких нагальних питань», – повідомив радник міністра охорони здоров’я Дмитро Раімов.

Раімов розповів, нібито попередники в міністерстві їм не повідомили про ліки, що й викликало затримку. Також препарати перевіряли на термін придатності, але незабаром відправлять їх у регіону.

«Ліки є на складах у відповідній якості, відповідної кількості. Нам пообіцяли, що в найближчі тижні все буде доставлено в лікарні», – додав радник міністра.