У Сумській області дві неповнолітні дівчини втопили котів у колодязі

У Сумах після оприлюднення в декількох соціальних мережах відео, на якому дві дівчата кинули в колодязь двох кошенят, розпочато кримінальне провадження.

Про це на своїй сторінці в Facebook сьогодні ввечері, 16 жовтня, повідомила прес-секретар прокуратури Сумської області Наталія Науменко.

«Тільки за фактом жорстокого поводження з тваринами розпочато кримінальне провадження. Відомості до ЄРДР внесено за ч. 3 ст. 299 КК України. Мова йде про оприлюдненому на сторінці в Фейсбук відео, на якому дві дівчата кинули в колодязь двох кошенят. Попередньо встановлено, що пригода сталася р. Суми.

Інші обставини, а також особи дівчат, будуть встановлені в ході слідства», – написала Науменко. Читайте також «Зникло до сотні»: на Волині жителі звинуватили чоловіка в полюванні на котів (відео) Вона також повідомила кореспонденту УНІАН, що розслідування справи буде вести Сумський відділ поліції при процесуальному керівництві Сумської місцевої прокуратури

Раніше сьогодні в Instagram, Facebook і YouTube з’явилося відео, на якому дві дівчата кидають у колодязь двох котів. Судячи з задоволеного увазі дівчат, саме так вони розважалися.

В кінці запису після падіння тварин в колодязь чути сплеск води. Це відео викликало цілий шквал обурення користувачів соцмереж, які вимагають від правоохоронців ідентифікувати зловмисниць і залучити їх до суворої відповідальності. Багато авторів не соромляться у своїх коментарях нецензурних виразів. Між тим у групі «Безпечне місто Суми» в мережі Telegram її учасники відзначають, що ідентифікували обох дівчат зі скандального відео. Також знайомі цих дівчат розмістили в соцмережах фото та контактні дані правонарушительниц. З’ясувалося, що вони обидві навчаються на першому курсі Сумського вищого професійного училища будівництва і дизайну.

Пізніше прес-секретар Головного управління Нацполиции в Сумській області Ельвіра Біганова на своїй сторінці у Facebook повідомила, що «особистості дівчат встановлені». Однак по відео можна сказати, що учасників події було не менше трьох, адже, однозначно, на місці був і автор відеозйомки, який знімав обох дівчат з котами на руках в повний зріст, тому вести селфи-зйомку самі вони не могли. Про автора відео Біганова поки нічого не повідомляє.