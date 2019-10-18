Блогер: історія про те, як «слуга народу» Торохтій просив у Кличка вісім квартир для своїх помічників, це взагалі не про корупцію

Оприлюднена журналістом Денисом Бигусом історія про те, як «слуга народу» Богдан Торохтій просив у Кличка вісім квартир для своїх помічників, це взагалі не про корупцію. Про це у своєму блозі пише блогер Карл Волох.

Він відзначає, про корупцію – це новий закон, за яким Портнов з Богданом зараз почнуть перенабирати Верховний суд і комісія з ВРП – чи не перші більш-менш пристойні інститути в українській юстиції за багато років. Або рішення про відшкодування Портнову за збитки, завдані його репутації. Або про українських судах, які серйозно розглядають «незаконну приватизацію» «Приватбанку», коли в цивілізованому світі суди «чмирять» Коломойського за мільярди, вкрадені з українського банку, розглядаючи його дії як злочини, вчинені організованою злочинної угруповання.

За словами Карла Волоха, про корупцію – це, коли глава держави і його, де-факто, уряд абсолютно серйозно розглядають питання компромісу, тобто виплати мільярдів, олігарху Коломойському за те, що він привів їх до влади. І ще багато-багато іншого. А Торохтій – це про еталонний дебілізм значної частини людей, які сьогодні керують країною. І він ідеально відповідає розумовому рівню тих 73 відсотків виборців, які за цих людей голосували.