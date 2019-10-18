Фахівці розповіли про харчування, яке зменшує ризик раку на цілих 30-40%

Цільне зерно, овочі, фрукти, бобові повинні бути основою щоденного раціону. Про це повідомили експерти Всесвітнього фонду досліджень раку (WCRF), які стверджують, що харчування допомагає знижувати ризик раку на цілих 30-40%.

«При більшій кількості вправ і більш здоровій їжі випадків захворювання раком було б на 30-40% менше», — констатували фахівці WCRF.

В останньому звіті Всесвітнього фонду досліджень раку говориться, що надмірна вага через нездорову дієту незабаром посуне куріння з першого місця в списку ризиків раку.

Дослідники WCRF звинувачують ожиріння в причетності до 12 видів раку — на п’ять більше, ніж у 2007 році, коли вони зробили свої перші рекомендації по профілактиці. Згідно з їхніми даними, з надлишком жиру в організмі пов’язані

рак товстої кишки,

рак шлунка,

рак молочної залози,

рак порожнини рота і горлянки,

рак стравоходу,

рак підшлункової залози,

рак жовчного міхура,

рак нирки,

рак простати,

рак яєчників,

рак шийки матки.

Експерти не звинувачують окремі харчові продукти або поживні речовини в зростанні раку — на його розвиток, за їх словами, харчування впливає в цілому, як частина способу життя.

«Куріння, надмірне вживання алкоголю і відсутність фізичних вправ взаємодіють з дієтою, в якій дуже багато всього: забагато солі, цукру, жиру і червоного м’яса, забагато промислової переробки і забагато калорій», — зазначили співробітники фонду.

Ними була розроблена програма, яка зачіпає п’ять аспектів харчування.

Здорові продукти

Рекомендовано їсти більше цільного зерна, овочів, фруктів і бобових. Щоденна порція овочів повинна становити мінімум 400 грамів, а кожний прийом їжі повинен включати в себе злегка оброблені зерна і бобові. Якщо отримувати рекомендовані 30 г клітковини — це прямий захист від раку товстої кишки.

Менше фастфуду

Споживання фаст-фуду та інших продуктів промислового виробництва має бути скорочено, оскільки вони багаті жиром, цукром або крохмалем. Тому варто як можна менше їсти готових страв, випічки, солодощів.

Менше червоного м’яса і ковбас

Яловичина і свинина, шинка, ковбаси та ковбасні вироби — червоне м’ясо повинно бути на столі у кількості максимум трьох порцій на тиждень. Це від 350 до 500 грамів. Особливо важливо обмежувати споживання переробленого м’яса.

Ні газованій воді та іншим солодким напоям

Не тільки кола містить велетенську гору цукру. Інші безалкогольні напої, смузі або бутильовані чаї та пакетовані соки також не виробляються без додавання цукру.

Відмова від алкоголю

Згідно з висновком експертів фонду, не слід вживати алкоголь взагалі. Ті, хто не хоче відмовлятися від алкогольних напоїв, не повинні перевищувати зазначених у звіті норм: дві стандартні чарки міцного алкоголю в день для чоловіків, одна — для жінок.

: wworld.com.ua

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