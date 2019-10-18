Сексуальна і невимушена: Ріанна показала фігуру в купальнику у звабливому відео

Барбадоська виконавиця Ріанна рідко тішить фанатів відвертими кадрами, відтак новий відеоролик, на якому вона засвітила фігуру в купальнику, викликав справжній захват у фанатів.

Для стильного відпочинкового образу Ріанна одягнула роздільний купальник власного бренду Fenty і прозору накидку в підлогу чорних кольорів.

Свій look 31-річна зірка доповнила коричневими окулярами, золотистим ланцюжком на шиї і нозі, та трендовою сумкою Pouch від Bottega Veneta, яка є фаворитом в гардеробі Розі Гантінгтон-Вайтлі.

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Публикация от badgalriri (@badgalriri) 16 Окт 2019 в 4:10 PDT

: 24tv.ua

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