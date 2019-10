Брат Кейт Миддлтон и его невеста впервые вышли в свет после объявления о помолвке (фото)

Младший брат супруги принца Уильяма Кейт Миддлтон Джеймс и его невеста Ализе Тевене впервые после объявления о своей помолвке вышли в свет. Пара посетила в Лондоне премьеру документального фильма «Королева слонов». 32-летний Джеймс и 29-летняя Ализе выглядели абсолютно счастливыми. Миддлтон был в джинсах, белой рубашке и темно-синем вельветовом пиджаке. Его будущая жена-француженка — также в вельветовом пиджаке, но бордового цвета, и бледно-розовом мини-платье.

На этом же мероприятии присутствовала еще одна недавно обручившаяся пара — принцесса Беатрис и ее жених Эдоардо Мапелли Моцци. Внучка королева Елизаветы объявила о своей помолвке 26 сентября — на десять дней раньше Джеймса.

Так что в будущем году ожидаются сразу две свадьбы, на которых будут присутствовать члены королевской семьи.

James Middleton and fiancée Alizee Thevenet out with Princess Beatrice and her fiancée: https://t.co/slrLUPldQ3

— Kelly Mathews (@allthingsregal) 18 октября 2019 г.

: fakty.ua