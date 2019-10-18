Дві автівки зіткнулися на Львівщині, є загибла і четверо постраждалих

Внаслідок зіткнення двох автівок на Львівщині загинула одна людина, ще четверо постраждали. Про це повідомляє з департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

ДТП сталася 18 жовтня близько 1:40 на кільцевій дорозі біля села Солонка Пустомитівського району.

Сталося зіткнення автомобіля Renault під керуванням жителя села Спас на Прикарпатті, 1969 року народження, та автомобіля Volkswagen під керуванням жителя села Липівці на Львівщині 1999 року народження.

“Внаслідок ДТП пасажирка автомобіля Renault, жителька села Спас, 1972 року народження, від отриманих травм померла на місці пригоди. Водії автомобілів та двоє пасажирів автомобіля Volkswagen отримали тілесні ушкодження і були госпіталізовані у 8-у МКЛ”, – повідомили у департаменті.

Обставини події встановлюються.