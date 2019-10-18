Как ухаживать за кожей во время беременности?

«Как правильно ухаживать за лицом во время беременности: нужно ли менять привычные ритуалы? Есть ли компоненты в составе кремов и сывороток, которых следует избегать? Может быть, лучше вообще полностью перейти на органику?»

Ответ специалиста:

Во время беременности снижается уровень женского полового гормона эстрогена, который отвечает за защитные свойства кожи, ее эластичность и упругость. Также повышенное содержание натрия в тканях приводит к появлению отеков, особенно в области вокруг глаз, где очень нежная кожа, а слой подкожной жировой клетчатки практически полностью отсутствует.

Для того чтобы избавиться от отеков, в первую очередь, необходимо выявить причину их появления: проблемы со здоровьем, стресс, недосып, генетическая предрасположенность, а также неправильное питание. Очень часто отеки может провоцировать неправильно подобранный крем вокруг глаз. Для того чтобы средство работало эффективно, в его составе должны быть кофеин, экстракты каштана или мяты. Все эти ингредиенты обладают лимфодренажным действием и стимулируют микроцеркуляцию. Исключить отеки также поможет японский массаж, который можно делать самостоятельно по 15 минут в день. Нанесите увлажняющий крем на очищенную кожу лица и надавливайте пальцами на основные акупунктурные точки на лице. Также по утрам можно протирать лицо кубиком льда. Холод является хорошим средством от отеков. Не забывайте использовать охлаждающие патчи.

В результате увеличения выработки пигмента меланина часто появляется большое количество родинок и пигментации на лице, защитный барьер кожи ослабевает. Необходимо перейти на косметику с мягким составом, использовать очищающее молочко для лица, гель с подходящим PH балансом, деликатным уходом и минимальным содержанием ПАВ. В составе тоника не должно быть спирта. Хороший вариант – косметика Phytomer, которая прекрасно подходит для беременных женщин. Также важно ежедневно использовать кремы с солнцезащитными фильтрами. Беременность является противопоказанием ко многим процедурам для лица. Например, в этот период не стоит делать инъекции, лучше исключить любые аппаратные методики, ультразвуковую чистку лица, лазерные процедуры. И конечно, на время, необходимо полностью исключить химические пилинги. Но при этом вполне допустим молочный пилинг, который работает исключительно на поверхности кожи.

Во время беременности рекомендуем обратить внимание на щадящие уход и экспресс-процедуры, так как часто им бывает трудно вылежать в одном положении длительный ритуал. Отлично подойдут массажи лица с акцентом на лимфодренажные техники: Кобидо, испанский хиромассаж, классический массаж лица. Все эти массажи помогут решить проблему отеков, поддержать тонус и хороший тон лица.

Еще один важный пункт ухода за собой во время беременности – правильный рацион питания. Овощи, фрукты, ограничение на жирные, копченые соленые и сладкие продукты помогут сохранить хорошее самочувствие и поддержать идеальное состояние кожи во время беременности. Необходимо пить много воды, желательно комнатной температуры. Этот пункт, конечно, актуален не только для беременных, но именно в период ожидания ребенка организм наиболее восприимчив к рациону.

Также необходимо пересмотреть домашний уход в зависимости от изменения типа кожи. Выбирайте нейтральные очищающие продукты и тоники, увлажняющие сыворотки с успокаивающим действием. Кремы и маски стоит выбирать для проблемной кожи, с деликатным и мягким действием.

: thehappy.news