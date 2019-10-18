«Мощь сверхдержавы»: в Крыму отрабатывали приземление на авианосец без авианосца

Оккупанты в аннексированном Крыму продолжают бряцать оружием. Как сообщала группа «ИС», ВС РФ организовали очередные масштабные учения. В них, по данным официальных источников, задействованы восемь тысяч военнослужащих, военная техника, в том числе ракетные комплексы, а также артиллерия.

Кроме того, в аннексированном Крыму сегодня прошли учения оккупационных сил, в ходе которых экипажи самолетов и вертолетов морской авиации условно атаковали объекты, прикрываемые расчетами комплексов С-400 «Триумф» и «Панцирь». Об этом сообщает 17 октября пресс-служба минобороны России.

Российские СМИ опубликовали видео, снятые в оккупированном Крыму. На одном из них, снятом на военном аэродроме «Нитка» — упражнения пилотов ВКС РФ. Они отрабатывали упражнение – приземление на палубу воображаемого авианосца.

В Крыму проходят учения – лётчики отрабатывают приземление на авианосец pic.twitter.com/2Zh5XyIpi9

— IZ.RU (@izvestia_ru) 16 октября 2019 г.

: sprotyv.info