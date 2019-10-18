Цирк без тварин

Чому 45 країн заборонили варварські розваги.

Більше 45 держав у світі повністю або частково забороняють використовувати в індустрії розваг тварин, пише Зялены партал. Причин тому безліч: жорстокість методів дресирування, неможливість створити належні умови утримання та висока смертність при перевезенні, короткий термін життя «артистів», згубний вплив таких видовищ на психіку підростаючого покоління.

До списку країн, які виступають за етичні цирки, незабаром приєднається і Латвія. В кінці березня Сейм цієї країни попередньо схвалив поправки до закону про захист тварин, які забороняють використовувати в цирках диких тварин.

Заборона пошириться на місцеві стаціонарні і будь-пересувні цирки, які приїжджають на гастролі з інших країн. Доля домашніх і сільськогосподарських тварин поки залишиться колишньою. Остаточне рішення буде прийнято в ході другого і третього читань.

За словами російських зоозахисників, останньою краплею, що переповнила чашу терпіння латвійської громадськості, став виступ восени 2015 року в Ризькому цирку російських артистів, які опинилися фігурантами розслідування зоозахисної організації Віта «За лаштунками цирку». Тоді приховані камери показали, що тварин систематично били п’ять дресирувальників з Великого Московського Цирку на проспекті Вернадського і Цирку Нікуліна на Кольоровому бульварі.

Етичні цирки. Світовий тренд

Австрія стала однією з перших країн, де ввели заборону на використання диких тварин в індустрії розваг, тут відповідний закон існує з 2002 року, а до цього даній події передували роки важкої боротьби захисників природи, судових позовів і переслідувань.

Цікавий досвід ще однієї держави – Коста Ріки. Тут вперше у світовій практиці ввели заборону на утримання в неволі дельфінів і китів. Крім того, суворі норми діють для компаній і приватних осіб, які проводять наукові дослідження, спостереження за китообразными з повітря дозволено в наукових цілях та для кінозйомок.

Зачіпає також досвід Індії, де не тільки заборонені розваги з тваринами, але і ще в 2009 році вирішено було відпустити на волю в національні парки та заповідники всіх слонів із зоопарків і цирків країни.

Отже, ось світовий досвід у даній сфері зоозащиты.

Європа

Заборони повного або часткового вдалося добитися майже в 26 країнах. У деяких країнах боротьба триває, і, слідуючи світовій еко-спрямованості завершиться перемогою гуманності над живодерскими розвагами.

Загальнонаціональну заборону: Австрія, Боснія і Герцеговина, Угорщина, Великобританія, Греція, Данія, Кіпр, Італія, Мальта, Нідерланди, Словенія, Румунія, Хорватія, Чехія, Швеція, Фінляндія, Естонія.

Локальні заборони:

• Бельгія. Заборона стосується більшості видів диких тварин у цирках, при цьому папуги і верблюди класифікуються як домашні.

• Німеччина. Лейпциг став 50-м містом в Німеччині, заборонив цирк з тваринами, раніше це зробили Берлін, Дюссельдорф, Кельн, Мюнхен, Потсдам, Штутгарт та інші.

• Ірландія. Локальні заборони на використання тварин у цирках (Дроэда, Фінгал, Голуей, Кілдер, Монахан, Мойл, Південний Дублін, Уотерфорд).

• Іспанія. Мадрид заборонив цирк з тваринами, приєднавшись до 300 іспанських міст. У постанові влади Мадрида говориться, що «тварини мають право не ставати жертвами поганого поводження і не піддаватися жорстоким діям, які спричиняють їм страждання».

• Норвегія. Локальний заборона на шоу з використанням диких або екзотичних тварин в комуні Тромсе.

• Польща. Вже більше року назад Варшава заборонила цирки з дресированими тваринами, включаючи розповсюдження квитків на такі заходи. До цього з подібною ініціативою виступили Вроцлав, Познань, Лодзь, Шрем, Слупськ, Сьрем, Колобжег, Ополє, Гдиня, Бєльско-Бяла, Бидгощ, Бранево та інші міста. Влада переконана, що цирки з тваринами згубно впливають на психіку дітей, які з ранніх років привчаються бачити насильство над іншими живими істотами.

• Португалія. Заборона діє у двох муніципалітетах Португалії – столичний і популярного курорту – підтримали гуманну тенденцію. Прийняття даного рішення досягла Партія захисту природи та тварин. Мотивом послужили рекомендації педагогів, які доводять, що спостереження за стражданнями тварин травмує психіку дітей.

• Україна. Тут намагаються не відставати від західних трендів і питання про повне припинення діяльності цирків з тваринами знаходиться у фазі обговорення. На даним момент заборона на переїзні цирки підтримали Львів, Миколаїв, Дніпро (Дніпропетровськ), Луцьк та інші міста. Крім того, колишній в’язень концтаборів професор Ігор Малицький звернувся до президента Петра Порошенка з проханням ввести заборону на роботи не тільки цирків, але і дельфінаріїв.

Особливо актуальне це питання після викриття Держекоінспекції дельфінаріїв «Немо» та цирку «Кобзов». У минулому році в дельфінарії знайшли низку екологічних порушень: відсутність дозволу на викиди забруднюючих речовин в повітря, документів на землю, декларації про утворення відходів та ін. У цирку «Кобзов» слонів, тигрів, зебр, страусів, бізонів, жирафа, змій і крокодилів містили в тісних клітках і демонстрували на потіху публіці.

• Естонія. На даний момент в Естонії заборонені цирки з участю народжених на волі тварин. Законопроект про повну заборону використання в цирку диких тварин на даний момент знаходиться в стадії розробки. При цьому, Таллінн слідом за Тарту і Пярну вже запровадив відповідні табу на своїй території і закрила в’їзд для цирків з тваринами.

Азія

У шести країнах діє загальнонаціональна заборона на цирки з тваринами. Це Іран, Ізраїль, Індія, Китай, Сінгапур і Тайвань.

Північна Америка

• США. Від вистав з тваринами повністю або частково відмовилися 22 штату. Найстаріший пересувний цирк Америки » Цирк братів Рінглінг, Барнума і Бейлі» вже в травні цього року дасть свої останні подання. Після того, як зоозахисники надали розголосу факти побиття і смерті тварин, число прихильників «Рінглінг Бразерс» різко скоротилося. Після багаторічних судових позовів захисникам тварин вдалося домогтися заборони виступу слонів, яких відправили в заповідник. Доходи цирку стали істотно менше витрат.

• Канада. Локальні заборони на використання тварин у цирках в 28 муніципалітетах.

Центральна та Південна Америка

Заборони діють в 12 країнах.

Загальнонаціональну заборону: Болівія, Колумбія, Коста-Ріка, Мексика, Панама, Парагвай, Перу, Сальвадор, Еквадор

Локальні заборони:

• Аргентина. Цирки заборонені більш ніж в 20 містах, включаючи Буенос-Айрес.

• Бразилія. Заборона торкнулася диких і домашніх тварин у цирках в районах Ріо-де-Жанейро, Сан-Паулу, Пернамбуку, Параїба, Ріу-Гранді-ду-Сул, Еспіріту-Санто, Мату-Гросу-ду-Сул, Алагоас і ще чотирьох Бразильських штатах.

• Чилі. Заборона діє тільки на використання диких і домашніх тварин у цирках Сантьяго.

Океанія

• Австралія. Локальні заборони на використання тварин у цирках деяких міст, включаючи Хобсонс Бей, Серф Кост Шайр, Парраматта та Лісмор.

Кілька причин для того, щоб не ходити в цирк

Тварин у цирку неможливо створити умови для нормальної фізичної активності. Їх життєвий ритм порушений з-за шуму, світла і вібрації, постійних переїздів і репетицій, не кажучи вже про стреси.

Всі трюки, які змушують виконувати артистів мимоволі для них протиприродні. Дресирування передбачає використання гаків, батогів, палиць, електрошокерів, так як з доброї волі тварини не будуть нічого подібного робити…. Єдиний спосіб підпорядкування — це страх перед покаранням або голодом. У середовищі дресирувальників є висловлювання, яке із зрозумілих причин не виходить за межі їх кола: «Як змусити слона стояти на одній нозі? Треба отшибить інші три».

Під час гастролей тварини змушені цілодобово перебувати у темних, тісних і задушливих вагонах, де, до речі, більшість з них проводять все життя в «вільний від репетицій час. Пересувні цирки-шапіто – це верх мук.

Тварин перевозять у задушливих, невентильованих трейлерах, і морить голодом, щоб ті менше випорожнюватись. Відомий випадок, коли у крихітного слоненяти був дефіцит маси тіла 136 кг! В шапіто повністю відсутній ветеринарний контроль за тваринами. Характерний приклад: у самок іноді починаються пологи під час вистави. Саме так нещодавно морська левиця народила дитинча.

Дуже часто тваринам видаляють кігті, зуби, накачують їх психотропними засобами.

Тварини в цирках знаходяться в стані хронічного стресу, що проявляється в так званому стереотипному поведінці. Вони бігають з боку в бік, кусають себе, б’ються об клітини.

Замкнуті простору, неможливість створити умови для повноцінної ветеринарної допомоги та відсутність санітарних умов збільшує ризик захворювань.

Для спійманих диких тварин умови цирку, як мовиться, не сумісні з життям і часто призводять смерті тварини.

Для того, щоб привчити циркових голубів не боятись пострілів і шуму, їх оглушають.

Дресирувальники, як правило, не беруть до уваги самопочуття тварин та стан їх здоров’я. Якщо «артист» поранений, він продовжує працювати. Наприклад, кінь з пораненої ногою пришпоривают як можна сильніше і женуть по манежу з такою швидкістю, щоб не було помітно, як вона кульгає.

Не всі здогадуються, що на кінці стека з квіткою, за яким йде слон, -металевих гак, який при непокорі впивається тварині в вухо.