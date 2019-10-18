Зеленський хворий вірою у Путіна – Портніков

Під час візиту до Латвії президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на питання, чи готовий Володимир Путін до дотримання домовленостей з Україною, заявив, що прагнення до миру «є у всіх сторін».

Обстріл українських позицій при цьому не припинялися, люди гинули, в Москві члени Ради Федерації лякали українців вічною війною, а ватажок загарбників ОРДО Денис Пушилин взагалі закликав до демонтажу Української держави, мимоволі видавши справжні плани Кремля.

Але Зеленський продовжує вірити в миролюбність «всіх сторін». І необхідність своєї зустрічі з Путіним, доцільність якої він не може пояснити. Він говорить про потрібність цієї зустрічі буквально з першого дня свого обрання на пост президента, він пояснює необхідністю її домогтися виконання путінських умов – в тому числі підписання «формули Штайнмайера» українською делегацією на переговорах у Мінську. Під час кількагодинної зустрічі з журналістами Зеленський не приховував, що хотів би двосторонньої зустрічі з Путіним, навіть і без нормандського формату – але всі проти.

Це бажання побачитися і «вирішити питання» не має під собою ніякої раціональної основи – тому що Зеленський не може не помічати, як Путін використовує його бажання зустрітися, як ставить умову за умовою, як свідомо провокує дестабілізацію в Україні, наростання протестів, ослаблення позицій влади та її можливий крах. Як продовжує «проявляти миролюбність», обстрілюючи і вбиваючи.

Це просто віра. Віра в Путіна. Віра в те, що якщо йому сказати про «поганих бояр» і пообіцяти більше не ображати, все відразу припиниться. І війна, і обстріли, і вбивства. Звичайна віра маленької людини в доброго царя. Віра, якої страждають мільйони росіян. Віра, якої страждають мільйони співвітчизників Зеленського. Віра, якій хворий сам Зеленський – тому що можна обрати маленької людини президентом, але ніяка народна підтримка не зробить його великим. Для великого президента потрібні великі люди. Люди, які не вірять у царів.

Але в цій вірі є і раціональне зерно. Зеленський не може перестати вірити в свою зустріч з Путіним, тому що став президентом з обіцянками припинити війну. З поясненнями, що кращий спосіб його припинення – «просто перестати стріляти». З упевненістю, що війна за свободу і незалежність країни, яку він вважає своєю батьківщиною, відбувається не тому, що цю свободу захищають, а тому, що на війні збагачуються.

Якщо він скаже – самому собі і громадянам – просту правду про те, що з Путіним ні про що не можна домовитися, що в продовженні війни був винен зовсім не Порошенко, що «перестати стріляти» можна тільки з української сторони і тоді загине ще більше українців, – то вийде, що він з самого початку брехав. Брехав самому собі. Брехав співвітчизникам – всім, хто наївно вірив і сподівався. Брехав усім, хто ще продовжує вірити в Путіна.

Людина навряд чи може жити з вантажем такої відповідальності за власну брехня – тим більше людина, яка ніколи не був політиком. Тим більше маленька людина, яка з безглуздого збігу обставин і розрахунків став на чолі великого стікаючого кров’ю держави.

Тому Володимир Зеленський буде продовжувати вірити. І сподіватися на зустріч з Путіним.

Віталій ПОРТНИКОВ