У Барселоні поновилися вуличні заворушення

Каталонські сепаратисти ввечері 17 жовтня влаштовували пожежі в місті, встановлювали барикади і вступали в сутички з поліцією. Це був уже третій день протистояння в центрі міста. Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на The Guardian.

У перші години п’ятниці групи протестуючих підпалювали машини, билися з поліцією, кидаючи в силовиків камені, кислоту та коктейлі Молотова в очевидній спробі дістатися до місця іспанського уряду в місті.

Також у правоохоронців стріляли феєрверками і рогатками. За даними іспанських властей, 80 осіб, у тому числі 46 поліцейських, отримали поранення протягом ночі, а 33 людини були затримані.

Міська гвардія підрахувала, що близько 13 тис. вийшли на мітинг ввечері, який потім переріс у насильство. Це нижчий показник, ніж ті, які були зареєстровані в попередні дні, пише La Vanguardia.

Голова уряду Каталонії Кім Торра закликав проводити акції мирно, але він заявив, що насильство зводиться до осіб, які намагаються завдати шкоди репутації руху за незалежність.

«Ми не можемо дозволити таким групам, які проникають і провокують, шкодити іміджу руху, яке налічує мільйони каталонців», – сказав він.

У понеділок Верховний суд Іспанії засудив дев’ятьох лідерів каталонських сепаратистів від 9 до 13 років тюремного ув’язнення за їх участь у референдумі про незалежність в 2017 році.

Максимальний термін ув’язнення, 13 років, отримав колишній заступник голови уряду Каталонії Оріоль Жункерас – за підбурювання до заколоту і розтрату державних коштів.

Таке рішення викликало протести каталонських сепаратистів.

Мітинги каталонського сепаратистського руху традиційно були ненасильницькими.

Аеропорт Барселони, другий за величиною в Іспанії, став центром протестів в понеділок.