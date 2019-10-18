Фурса: Новий центр по боротьбі з раком в Кривому Розі – це добре. Але тут, як завжди, питання «якою ціною»?

Арселормітал (Криворіжсталь) виводить з країни 11 млрд грн і скорочує інвестиційну програму.

Арселорміталл (Криворіжсталь) інвестує в будівництво онкоцентру на суму 15 млн євро.

Здавалося б, який зв’язок?

А дуже проста. Криворіжсталь змусили інвестувати в цей онкоцентр, використавши для цього всю державну машину. Використавши тиск силовиків. Під різними приводами. Ми побачили масові кримінальні справи і візити СБУ, які могли паралізувати роботу заводу. А потім ми побачили, що тиск послабився. А компанія погодилася «допомогти країні».

У підсумку Криворіжсталь змусили зробити той же трюк, що раніше виконали українські олігархи, які за лояльність влади готові дарувати машини швидких. Тільки от міжнародна компанія – це не українські олігархи. Вони не розуміють, як так можна. Міжнародні компанії хочуть просто чесно працювати, інвестувати і платити податки. Їм не потрібні договорняки з владою. І влада це дуже незручно.

Міжнародні компанії не розуміють, як можна використовувати Службу Безпеки України заради піару чиновників з офісу президента, які роблять собі гарні фото з прес-конференції про відкриття нової лікарні в рідному місті. У підсумку, зіштовхнувшись із тиском, джерелом якого був сам офіс президента, інвестори роблять висновки.

А тепер трохи математики. Добре отримати новий центр по боротьбі з раком в Кривому Розі. Звісно ж, добре. Але тут як завжди питання «якою ціною».

Щоб побудувати онко-центр вартістю 15 млн євро офіс президента зробив колосальний тиск на найбільшого іноземного інвестора в Україні, що буде коштувати країні сотні мільйонів доларів, а то й мільярди доларів. В першу чергу, замість інвестування 11 млрд грн, ці гроші компанія виводить. Це вже мінус по податках і по зростанню ВВП. Це удар по курсу валюти. Не критичний, але удар.

Більш того, важко навіть уявити, скільки інвесторів після цього не прийде в Україну. Якщо для офісу президента це сюрприз, то необхідно пояснити, що інвестори спілкуються один з одним. І як футболісти перед тим, як перейти в Динамо або Шахтар телефонують своїм знайомим, які там грали, так і великі бізнесмени довідуються у своїх колег, які вже працюють в Україні. І як ви думаєте, що тепер скаже їм Лакшмі Міталл?

Скільки в підсумку інвесторів, які розглядали Україну як одну їх майданчиків для інвестицій, не прийдуть? Скільки людей грає з Лакшмі Миталом в гольф і скільки з них тепер буде чути про божевілля в Україні? Скільки людей п’є з ним віскі і тепер дізнається, про справжнє ставлення влади до бізнесу?

І може бути правильно залучати інвесторів, отримувати більше податків і вже частина з цих податків витрачати на медичну інфраструктуру? Риторичне питання…

Якщо ви хочете економічне зростання, то вам потрібні інвестиції. Якщо вам потрібні інвестиції, то ви повинні цілувати інвесторів у всі місця, гладити їх по голівці і приносити каву вранці. Ви повинні зробити держава максимально зручним партнером. Ви повинні питати щоранку в інвесторів, добре їм спалося і немає горошини під матрацом.

Якщо ви не хочете бачити інвесторів, то ви будете надсилати до них СБУ. Якщо ви не хочете економічного зростання, ви будете тиснути на інвесторів для задоволення популистических хотілок. Якщо ви не хочете інвестицій, то забудете про свою обіцянку прибрати силовиків від бізнесу.

Арселормітал (Криворіжсталь), British American Tobaco – перші ластівки змін в інвестиційному кліматі України. Тільки от ці зміни не в кращу сторону.

А так да, інвестиційний форум в Маріуполі…. Саме те для залучення інвестицій. Тільки треба побільше правок від людей Коломойського, щоб вигнати всіх іноземних інвесторів з країни.

Сергій ФУРСА