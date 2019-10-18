Крок вліво, крок вправо — кошмар

В Росії будь-яка спроба влади «захистити» народ обертається введенням заборон і зведенням парканів.

Ліхтарі — ставити, дерева пиляти, гаражі — зносити (закреслено) фарбувати. У школу й зі школи — тільки встановленим мерією маршрутом. Відхилився дитина від курсу — батьків до відповідальності.

«Якщо школяр з тієї чи іншої причини змушений буде змінити маршрут, наприклад, захоче зайти до бабусі, в магазин або трохи пройтися з друзями, то батьки зобов’язані письмово повідомити школу про це», — цитують ЗМІ голови саратовського комітету з освіти Ларису Ревуцкую.

«Я дав завдання — щоб ніякої порослі не було. Вимагаю від служб благоустрою випилювати все. Щоб кожна вулиця проглядалася з одного кінця до іншого. Тоді не з’явиться ні в кого мотивація сидіти в траві, за кущами, деревами, сидіти пити і так далі», — заявив міський голова Михайло Ісаєв.

Це — результати мозкового штурму в саратовській мерії щодо підвищення безпеки після вбивства дев’ятирічної Лізи. Гоголь разом з Салтиковим-Щедріним віддали б всі гонорари за його повну стенограму. Подібна творчість дорослих, наділених повноваженнями людей — апофеоз безпорадності і, як би це м’якше сформулювати, поганої освіти.

З ліхтарями, звичайно, в місті буде світлішою. Але ось выпиленных дерев шкода. А вже зобов’язати дітей ходити строєм по «встановленим маршрутом» — неможливо в принципі.

Може, саратовські керівники і народилися відразу з чиновницькими портфелями в руках, але ті, хто в дитинстві носив ранці, пам’ятають, що дорога у школу і особливо — часто єдине час свободи, коли можна хоч трохи передихнути від невсипущої турботи сім’ї і школи. Тому змусити нормальної дитини не ухилятися від маршруту можна, або якщо водити його туди-назад під конвоєм, або — возити на шкільному автобусі. Ні на конвой, ні на автобуси в Саратові грошей немає. А тому будуть пиляти дерева і нерви батьків. Місяці три-чотири. Після чого, як завжди, все зійде нанівець — до нової трагедії.

Але сама реакція влади і суспільства на біду украй показова. Є два підходи до безпеки. Перший — захистити дітей від будь-яких потенційних неприємностей парканами і заборонами: сюди не йди, це не читай, туди не дивись. Однак такий задушливій турботою дорослі оберігають скоріше власні нервові клітини. Позбавляючи при цьому своїх найдорожчих і коханих, нехай поки ще маленьких, людей прав, свобод, комфорту і найчастіше здоров’я. Почитаєш батьківські чати — і стає страшно уявити, що було б в країні, очоль її середньостатистична матуся першокласника. Чи, може, це вже сталося, раз вся влада веде себе як божевільна «яжемать», якої не дай волю, вона все дитячі майданчики обнесет колючим дротом в три ряди?

Однак навіть якщо до кожного школяра приставити по росгвардейцу (що в принципі неможливо — хто ж акції опозиції буде розганяти), це не вирішить всі проблеми. Тобто ймовірність нападу маніяка, може, і знизиться, але, на жаль, більшість дітей стають жертвами не випадкових педофілів, а родичів, сусідів і друзів родини. Від них ніяка нацгвардія разом з опікою не захистять.

Другий підхід — створити безпечне середовище. І це зовсім не про колючий дріт і випилювання дерев. Це — про грамотну роботу ФСВП і поліції, включаючи повноцінний нагляд за отбывшими термін ув’язнення, в тому числі їх влаштування на роботу.

Це — про нормальну роботу і реальне, а не звітне оснащення МВС. В тому ж Саратові з 138 відеокамер мережі «Безпечне місто», за оцінками співробітників поліції, повноцінно працюють не більше 20, а інші потребують заміни, ремонту або обслуговування.

Це — про дільничних, яким не нескінченні папірці треба заповнювати, а територію свою обходити, на сигнали громадян реагувати. Рецидивіст, який убив Лізу, мав шість судимостей. Остання — за зґвалтування з розбоєм, вчинене в день звільнення після попередньої відсидки. За ним був потрібен посилений контроль. Але сьогодні дільничні частіше змушені обходити квартири потенційних опозиціонерів, ніж реальних кримінальників і наркоманів.

Безпечне середовище — це і справедливий суд. За свій останній злочин вбивця Лізи отримав 6,5 років — трохи більше, ніж зовсім недавно прокурор вимагав для випадково затриманого у метро актора Павла Устинова і трохи більше того, що отримав Костянтин Котів, покараний чотирма роками колонії за одиночні пікети на захист несправедливо засуджених.

Вилікувати безнадійно хворі державні інститути саратовські чиновники, звичайно, не здатні. Але якось реагувати на народну лють доводиться. Ось і роблять що можуть — ліхтарі вішають, дерева вирубують, «встановлені маршрути» розробляють. У владі і в суспільстві виробилася стандартна реакція на будь-які загрози: сталася біда — треба або пропонувати повернути смертну кару, або (все, що залишилося владі на місцях) городи городити.

Благоустрій середовища теж, безсумнівно, впливає на безпеку. Але в країнах, де права і свободи — не порожній звук, середовище змінюють під людину, а не навпаки. «Як риба не може жити в очищеній воді, так і діти не можуть жити в чистому, тихому і контрольованому середовищі», — це слова архітектора Такахару Тедзука, який спроектував знаменитий японський дитячий сад з великою кругової дахом, що представляє собою «нескінченну» ігровий майданчик. Якщо дітям подобається носитися, треба просто організувати простір так, щоб воно враховувало їх потреби і при цьому було безпечним, вирішив урбаніст. У прогулянкової даху, звичайно, є огорожа, але не суцільна: голову між прутів не просунеш, а ноги-руки — скільки завгодно, що малюкам тільки в радість.

Однак радість — не наш шлях. Ми краще перетворимо міста в бетонні пустелі, за яким шеренгами, за заздалегідь встановленими маршрутами, будуть ходити як діти, так і дорослі. І щоб ніяких прогулянок по місту без узгодження з владою. І більше трьох не збиратися. І в одиночні пікети не вставати. І краще не посміхатися — це теж підозріло пахне масовими заворушеннями.

Але навіть в цьому випадку наші діти навряд чи будуть у повній безпеці. Он, в Кіровській області ніякий не злочинець-педофіл, а звичайний майор поліції збив на машині на смерть шестирічної дитини. За результатами експертизи з’ясувалося, що він був п’яний — не майор, а хлопчик на велосипеді, який тепер має всі шанси стати винуватцем ДТП посмертно.

Як пишуть ЗМІ, слідчий просив батька загиблого знайти спільну мову з поліцейським, який збив його сина. Мовляв: розумієш, він же співробітник поліції… Та все давно вже розуміють і про співробітників поліції, і про інших служителів і гарантів закону. І нічим добрим це розуміння для них і для нас не закінчиться. Питання часу.

Яка вже тут безпека.