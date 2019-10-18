Ядерні бомби США в «заручницях» Туреччини?

Зберігати зброю масового ураження на авіабазі Інджирлік — все одно, що грати в лотерею.

На тлі різкого погіршення американо-турецьких відносин у зв’язку з купівлею у Росії комплексу ППО С-400 і вторгнення Анкари в Сирії, у Вашингтона виникла ще одна гаряча проблема. У Білому домі ламають голову (і списа), а тепер вивезти американські ядерні бомби, розміщуються на турецькій авіабазі неподалік містечка Інджирлік, що в 130 кілометрах від сирійського кордону, і в 400-х — від місць бойових дій. За даними західних ЗМІ та неурядових організацій, на базі зберігаються близько 50 атомних бомб В61. Їх можуть нести американські бомбардувальники, зокрема, літаки F-16 і нові F-35.

Зауважу, однак, що проблеми «господаря» і безпеки цих бомб, що належать до тактичної ядерної зброї, виникла не сьогодні. Вперше про неї заговорили у 1974 р., коли Туреччина вторглася на Кіпр. Тоді американське ядерне зброю, як повідомляє CNN, було вивезено з Греції, а розміщене в Туреччині, — навмисно виведено з робочого стану. Конгрес також ввів заборону на постачання до Туреччини звичайних озброєнь. У відповідь Анкара оголосила, що всі бази ВПС США в Туреччині — тут у той час була їх мережа — змінять статус і перейдуть у користування турецьких ВПС. І це були не порожні слова — відповідно до зобов’язань перед НАТО, діючими залишилися дві з них — в Ізмірі і Інджирлику. У 1978 р. США скасували ембарго, і був підписаний американо-турецький Договір про військове й економічне співробітництво». Після цього на авіабазі Інджирлік була модернізована інфраструктура, і об’єкт використовувався США в своїх інтересах. Зокрема, під час операції «Буря в пустелі» з Инджирлика американські бомбардувальники вилітали в Кувейт. Пізніше — для вильотів і бомбардувань Югославії.

А в 2001 р., після загадкової атаки на Всесвітній торговий центр у Нью-Йорку, американці використовували авіабазу для перекидання і постачання військ в Афганістані.

Вдруге тема зберігання атомних бомб США в Туреччині спливла в 2016 р. під час спроби державного перевороту — військового путчу. Турецький генерал Бекір Еркан Ван, який очолював тоді базу Інджирлік, був заарештований і доставлений у столицю — його звинуватили в участі в державному перевороті. (США відмовили тоді бунтівного генерала в політичному притулку.) Цікаво, що саме з цієї бази з американським ядерним зброєю злітали турецькі літаки F-16, які бомбили президентський палац і будівлю парламенту в Анкарі. Тоді ж, після придушення путчу, турецькі війська, вірні Ердогану, взяли базу в кільце під охорону. І знеструмили її — від гріха подалі.

Як писали днями журналісти видання The Drive, «ці бомби стали особливо серйозною проблемою для безпеки після того, як американо-турецькі відносини почали охолоджуватися після спроби державного перевороту і зміщення глави Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана в 2016 році. Як і раніше існують абсолютно необґрунтовані теорії змови про те, що американські військові брали безпосередню участь у невдалому путчі, в якому брали участь підрозділи ВПС Туреччини в Інджирлику. З тих пір в Туреччині лунають заклики провести розслідування відносно американського військового персоналу…»

У міжнародній пресі після придушення в 2016 р. турецького військового путчу ширилися чутки про те, що нібито американці вивозять з бази Інджирлік свої атомні бомби в Румунію на базу Девеселу (побудована ще радянськими фахівцями). Однак, як це стало ясно днями, нічого подібного тоді не сталося. Крім того, за деякими даними, в Туреччині зараз знаходяться (на базі в тому числі) від двох до п’яти тисяч американських військовослужбовців.

Сьогодні, судячи з масовим витоками в американські ЗМІ з Білого дому і Пентагону, Америка занепокоєна долею своєї ядерної зброї на базі Інджирлік. Як пишуть журналісти видання The Drive в статті «США розглядають можливість вивезення ядерних бомб з Туреччини. Розповідаємо, як вони могли б це зробити», «уряд США позиціонує кілька планів по виведенню приблизно 50 ядерних гравітаційних бомб B61» з керованою американцями частини турецької авіабази Інджирлік. Пентагон вирішив, що пора їм знайти «більш безпечне сховище». Як стверджують ЗМІ, офіційні особи США запевняють: загроза того, що ядерну зброю «потрапить в погані руки» та буде використано, «мінімальна». Воно, стверджується, надійно захищено від використання сторонніми: для активації детонатора потрібно ввести секретний код з 12 цифр.

Однак, на думку авторів недавнього звіту вашингтонської некомерційної організації Стімсон центру (Stimson Center) про атомні бомби на турецькій базі, з точки зору безпеки і далі зберігати цю зброю на авіабазі Інджирлік — все одно, що «грати в лотерею».. Це ядерну зброю США, стверджують автори, може потрапити до рук терористів і «іншим ворожим військам». Не допоможе, стверджують громадські експерти, і «надійний захист» у вигляді секретного коду, коли будь-яка неправильна комбінація цифр виводить бомбу з ладу, знищуючи керуючу термоядерним зарядом електроніку. Адже навіть у такому випадку бомба може перетворитися в «брудний» радіоактивний боєприпас, здатний викликати зараження всього живого.

Як стверджують американські ЗМІ з посиланнями на свої джерела у владі, вивезення ядерної зброї з Туреччини пов’язаний з великими труднощами. І головне — американські інструкції військовим. Згідно з ним, повітряна перевезення ядерних боєприпасів повинна супроводжуватися посиленими заходами безпеки. Військово-транспортних літаків C-17 Globemaster із спеціальної ескадрильї ВПС США, яка займається перевезенням ядерних матеріалів, заборонено виконувати польоти над районами «з нестабільною ситуацією». Саме таким районом зараз є шлях з Инджирлика на схід і південь. Крім того, подібні операції з перевезення повітрям атомних боєприпасів загрожують навіть і без бойового антуражу. Відомо чимало випадків, коли ВПС США банально втрачали атомні бомби, переміщаючи їх транспортними літаками з пункту А в пункт Б.

У нещодавно розсекреченій доповіді Міністерства оборони США під заголовком «Звіт про аваріях, пов’язаних з ядерною зброєю США» («Narrative Summaries of Accidents Involving U. S. Nuclear Weapons»), ці аварії визначаються як «непередбачені події, пов’язані з ядерною зброєю або компонентами ядерної зброї».

Такі двічі відбулися над Тихим і Атлантичним океанами і над Середземним морем. На території союзників США — в Іспанії, Гренландії, Англії, Марокко, і на ще одній неназваною заморської базі. А також — в штатах Арканзас, Каліфорнія (двічі), Південна Кароліна, Північна Кароліна, Флорида, Джорджія, Індіана, Кентуккі, Луїзіана (двічі), Меріленд, Нью-Джерсі, Нью-Мексико (двічі), Огайо (двічі), Південна Дакота, Техас (двічі) і Вашингтон. (Я писала про це докладно у статті «Судний день» настане випадково?»)

Здавалося б, найпростіше рішення в небезпечній ситуації з півсотнею ядерних бомб поряд з війною — це спроба перемістити їх (як проміжний варіант) на інші європейські бази США, де теж зберігається їх ядерну зброю. Наприклад, у Бельгію, Німеччину або Нідерланди. Однак, по-перше, судячи з розслідувань бельгійських і нідерландських журналістів, ці бази з бомбами (принаймні — кілька років тому) охоронялися від стороннього проникнення з рук геть погано. Так що ще невідомо, де зручніше підібратися до них терористах. По-друге, громадськість цих країн, особливо Бельгії та ФРН, перманентно виступає проти американських ядерних баз на своїй території. Там навіть були прийняті звернення депутатів із закликами до влади прибрати їх. Втім, після путчу в Туреччині в 2016 р. біля бази Інджирлік теж час від часу мітингує народ, вимагаючи від влади і від американців закрити її.

Однак є ще й інші варіанти, які не вписуються в плани Білого дому. У світлі недавніх нарікань Ердогана з приводу можливого створення турецької атомної бомби цілком можливо, що Анкара США виставить свої «санкції». Як заявив нещодавно глава турецького МЗС Мевлют Чавушоглу місцевому телеканалу, Туреччина може відповісти на санкції США з-за покупки комплексу С-400: «Якщо США буде застосовувати санкції, ми дамо необхідний відповідь. Може бути зроблений крок і щодо авіабази «Інджирлік». Це не загроза і не шантаж, а природна позиція в даних умовах». Як писали днями в The New York Times, «Ці бомби тепер, по суті, заручники Ердогана».

Хоча і тут США підстелили собі (і, мабуть, світу) соломку. Туреччина — єдина приймаюча ядерну зброю країна, яка не є частиною угоди Північноатлантичного альянсу щодо ядерної обміну, дає іншим залученим країнам НАТО доступ до цієї зброї в тісній координації з Сша під час кризи. (Хоча, зазначу, все це суперечить Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, який підписали європейські країни і США.) Так що у Туреччині, як зазначають одні експерти, ні літаків, які могли б доставляти атомні бомби в умовах кризи. Однак інші наводять факт, що Анкара в 2015 р. модернізувала 117 бойових літаків F-16 ВПС Туреччини саме для того, щоб вони могли переносити, в тому числі, і ракети з ядерними боєголовками. Однак США вже виключили її з програми виробництва новітніх винищувачів F-35 після початку поставок в країну російських систем ППО С-400. Відлучення Анкари з програми буде завершено до кінця березня 2020 р.

І останній варіант, який поки що не озвучує Вашингтон. Хоча напевно здогадується про нього. Якщо так піде і далі, то Туреччина може виявитися першою і єдиною країною НАТО, на базі Інджирлік якої будуть базуватися російські ВПС.