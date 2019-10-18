Кейт Міддлтон і принц Вільям відвідали мечеть (фото)

Четвертий день пакистанського туру герцогів Кембриджських почався з прибуття в Лахор і гри в крикет, а продовжився релігійним заходом: Кейт Міддлтон і принц Вільям відвідали другу за величиною мечеть Пакистану – мечеть Бадшахі, яка вважається однією з найбільших в світі. Тут подружжя прийняло участь в міжконфесійній дискусії і послухали читання Корану.

Для цього заходу 37-річна герцогиня вибрала одяг, розшитий золотими нитками і яскраво-бірюзовий шальвар-каміз від Maheen Khan, а голову покрила накидкою. У такому образі герцогиня виглядала наче східна принцеса з казки.

: glianec.com

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