У Києві “накрили” склади з контрабандним брендовим одягом на 100 млн гривень

Після гучної справи щодо масштабної контрабанди продукції відомих торгових марок у Києві у організаторів контрабанди брендового одягу вилучили продукції на більш ніж 100 мільйонів гривень. Про це повідомляє прес-служба Служби безпеки України.

“На складських приміщеннях у Києві виявлено новий брендовий одяг без відповідних товаросупровідних документів, загальною вартістю майже 100 мільйонів гривень. Наразі слідчими вирішується питання про арешт товару в судовому порядку”, – йдеться у повідомленні.

В СБУ відзначили, що в пункті пропуску “Рава-Руська” – “Гребенне” Львівської митниці Державної фіскальної служби правоохоронці зупинили вантажний автомобіль, що перевозив для ділків чергову партію продукції вартістю приблизно 350 тисяч євро.

В СБУ нагадали, що 10 жовтня була блокована схема ввезення в Україну великих партій товарів відомих марок за підробленими документами. Оперативники встановили, що підприємці-імпортери ввозили товари з ЄС під виглядом секонд-хенду. Всього було проведено 40 обшуків в Київській, Львівській, Тернопільській та Дніпропетровській областях за адресами діяльності підприємств-імпортерів, за місцем проживання їх керівників, а також організаторів протиправної схеми.