У Мексиці наркокартель взяв в облогу місто через арешт сина Ель Чапо

У мексиканському місті Кульякан поліцейські після перестрілки заарештували Овідіо Гусмана Лопеса, який є одним з шести дітей наркобарона Ель Чапо. У США Гусмана звинувачують у контрабанді кокаїну і метамфетаміну.

Незабаром патруль з 30 осіб оточили сили картелю, які також встановили блокпости в місті і почали перестрілки.

Для захисту життів поліцейських і збереження спокою в Кульякані вирішили відпустити Гусмана.

У місто ввели посилені частини армії та поліції.

Секретар громадської безпеки штату Сіналоа Крістобаль Кастаньєда попросив місцевих жителів не виходити на вулиці, доки правоохоронці не відновлять контроль над містом.