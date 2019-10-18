У Мексиці наркокартель взяв в облогу місто через арешт сина Ель Чапо

У мексиканському місті Кульякан поліцейські після перестрілки заарештували Овідіо Гусмана Лопеса, який є одним з шести дітей наркобарона Ель Чапо. У США Гусмана звинувачують у контрабанді кокаїну і метамфетаміну.
Незабаром патруль з 30 осіб оточили сили картелю, які також встановили блокпости в місті і почали перестрілки.
Для захисту життів поліцейських і збереження спокою в Кульякані вирішили відпустити Гусмана.
У місто ввели посилені частини армії та поліції.
Секретар громадської безпеки штату Сіналоа Крістобаль Кастаньєда попросив місцевих жителів не виходити на вулиці, доки правоохоронці не відновлять контроль над містом.
Читайте також: Нардеп Пашинський вимагав від глави АП звільнення керівництва департаменту нацбезпеки