Апеляційний суд залишив під вартою екс-депутата Пашинського

Київський апеляційний суд залишив без змін рішення про взяття під варту народного депутата минулого скликання Сергія Пашинського.

Про це повідомляють «Ґрати». Захист екс-депутата просив скасувати рішення Печерського суду Києва, який відправив Пашинського у СІЗО до 4 грудня без права внесення застави.

Адвокати стверджували, що Печерський суд не дослідив докази обґрунтованості підозри, а також не обґрунтував ризики перебування підозрюваного поза СІЗО.

Сам Пашинський заявивши про політизацію справи проти нього і стверджує, що не винен у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень Хімікусу.

Політика підозрюють у нанесенні вогнепального поранення чоловіку на ім’я в’ячеслав Хімікус у 2016 році.