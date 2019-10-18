Аграрний комітет за 10 хвилин підтримав законопроект про продаж землі

Аграрний комітет за десять хвилин рекомендував Раді прийняти в першому читанні законопроект про продаж землі в редакції депутатів. Про це у Верховній Раді повідомив член Комітету з питань аграрної політики та депутат «Батьківщини» Вадим Івченко, передає кореспондент LB.ua.

«Ще в середу було прийнято рішення про те, що сьогодні в 14-30 буде продовжено засідання нашого комітету, де будуть розглянуті земельні законопроекти. Але сьогодні вранці за 10 хвилин були розіслані смс про проведення такого засідання перед засіданням парламенту. На ньому за 10 хвилин було прийнято рішення без узгодження з нами (Прим.: про рекомендації прийняти в першому читанні законопроект Реєстр. № 2178-10 від 10.10.2019). Ми вимагаємо не приймати такі чутливі питання для українського народу не публічно і в закритому режимі», — заявив він.

У спілкуванні з LB.ua Івченко підкреслив, що «це рішення Комітету — нелегітимний».

Зазначимо, що на сайті аграрного комітету ще до початку ранкового засідання Ради дійсно з’явилася інформація про рішення.

«18 жовтня 2019 року відбулося засідання Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики. За результатами розгляду питань порядку денного прийнято наступне рішення: Рекомендувати Верховній Раді України прийняти за основу проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення, поданий народними депутатами України Сольським М. Т., Нікітіної М. В., Нагаевский А. С. та іншими (Реєстр. № 2178-10 від 10.10.2019)».

Івченко нагадав, що на розгляді Комітету залишається 10 альтернативних законопроектів по землі. Та розгляду, як того вимагає процедура, як голосування по ним не відбувалося.

Депутат додав, що опозиція наполягатиме на проведенні засідання комітету в 14-30 для продовження публічного обговорення всіх законопроектів.

Зазначимо, раніше LB.ua повідомляв голова Комітету Микола Сольський, «у минулий четвер ми зареєстрували альтернативний (Прим.: урядовим та іншими депутатським) Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (Номер, дата реєстрації: 2178-10 від 10.10.2019) авторства групи депутатів. Швидше за все, законопроект (Прим.: за регламентом, разом з усіма іншими зареєстрованими законопроектами по землі) буде винесений на розгляд у парламенті через кілька тижнів», — зазначав він.

Сольський також підкреслював, що в цьому законопроекті враховані принципові вимоги аграріїв і пропонується компроміс з ключових питань.

«Зокрема, прописана нова формулювання норми про право купівлі землі юридичними особами. А саме, запропоновано, щоб ринок землі с/г призначення для юросіб, де кінцевими бенефіціарами можуть бути іноземні громадяни, був відкритий тільки з 2024 року (Прим.: в редакції Кабміну такого обмеження по термінах немає). Виняток зроблено тільки для підприємств, які не менше трьох років вже працюють на території України», — підкреслив він