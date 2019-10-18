З’явився новий претендент на покупку київського ТРЦ Ocean Plaza

Придбанням київського торгцентра Ocean Plaza зацікавився британський Дует Private Equity Ltd, але сторони не можуть домовитися про ціну. Про це “ОЛІГАРХ” дізнався з повідомлення “КоммерсантЪ”.

“На купівлю підконтрольного “ТПС Нерухомість” торгцентра Ocean Plaza (165 тис. кв. м) у Києві з’явився новий претендент — британський фонд Duet Private Equity Ltd (входить в Duet Group)”, – зазначає видання.

“Остаточна ясність щодо укладення угоди з’явиться через три-чотири місяці”,— уточнює один із співрозмовників “Ъ”.

Незважаючи на появу нового интересанта на актив, що брала участь у переговорах Mandarin Plaza Group Вагіфа Алієва з них поки не вийшла. Голова правління групи Олександр Черницький заявив, що поки не може ні підтвердити, ні спростувати інформацію про появу ще одного интересанта на Ocean Plaza. «Наш процес переговорів йде своєю чергою»,— додав він. Зараз Mandarin Plaza займається розвитком сусіднього Ocean Mall (400 тис. кв. м).

Duet Group заснована в 2002 році Генрі Гэбэем, який раніше працював в Credit Suisse і Merrill Lynch, і вихідцем з Swiss Bank Union Bancaire Privee Аленом Шиблем. У портфелі фондів Duet Group проектів більш ніж на $5,5 млрд. В квітні 2019 року Duet Private Equity придбав у іспанської Naturgy компанію Gas Natural Fenosa, яка управляє здебільшого енергомереж Молдавії.

«ТПС Нерухомість» контролюється Лілією Ротенберг (дочкою Аркадія Ротенберга), Олександром Пономаренко та Олександр Скоробогатько. Компанія існує з 2004 року, раніше засновником був TPS Real Estate Holding, в числі його співвласників значився Аркадій Ротенберг, якого в 2014 році США і Євросоюз внесли в санкційні списки, нагадує видання.