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Опублікований рейтинг найкрасивіших міст світу

18.10.2019

Туристичний сайт Flight Network склав рейтинг з 50 найкрасивіших міст, опитавши понад 1000 тревел-журналістів і турагентств по всьому світу. На перше місце вийшов Париж, срібло отримав Нью-Йорк, а бронзу — Лондон.

В п’ятірку кращих увійшли також Венеція і Ванкувер. У топ-10 потрапили Барселона, Кейптаун, Сан-Франциско, Сідней і Рим.

Європейські міста домінували і у топ-20, куди увійшли Лісабон, Амстердам, Прага, Будапешт, Стамбул і Відень. У двадцятку кращих увійшли також Сінгапур, Ріо-де-Жанейро, Токіо і Буенос-Айрес.

Топ-50 найкрасивіших міст світу

Експрес-інформація по країні

Земля знаходиться на третьому місці по віддаленості від Сонця і на п’ятому серед усіх планет Сонячної системи за розміром.

Вік – 4,54 млрд років

Середній радіус – 6 378,2 км

Середня окружність – 40 030,2 км

Площа – 510 072 млн км2 (29,1% суші і 70,9% води)

Кількість материків – 6: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія і Антарктида

Кількість океанів – 4: Атлантичний, Тихий, Індійський, Північний Льодовитий

Населення – 7,3 млрд чол. (50,4% чоловіків і 49,6% жінок)

Найбільш густо населені держави: Монако (18 678 осіб/км2), Сінгапур (7607 осіб/км2) та Ватикан (1914 осіб/км2)

Кількість країн: всього 252, незалежних 195

Кількість мов у світі – близько 6 000

Кількість офіційних мов – 95; найпоширеніші: англійська (56 країн), французька (29 країн) і арабська (24 країни)

Кількість національностей – близько 2 000

Кліматичні пояси: екваторіальний, тропічний, помірний, арктичний (основні) + субекваторіальний, субтропічний і субарктичний (перехідні)

  • Париж, Франція
  • Нью-Йорк, США
  • Лондон, Англія
  • Венеція, Італія
  • Ванкувер, Канада
  • Барселона, Іспанія
  • Кейптаун, Південна Африка
  • Сан-Франциско, США
  • Сідней, Австралія
  • Рим, Італія
  • Сінгапур, Сінгапур
  • Лісабон, Португалія
  • Амстердам, Нідерланди
  • Прага, Чехія
  • Ріо-де-Жанейро, Бразилія
  • Будапешт, Угорщина
  • Стамбул, Туреччина
  • Токіо, Японія
  • Відень, Італія
  • Буенос-Айрес, Аргентина
  • Торонто, Канада
  • Сан-Дієго, США
  • Квебек, Канада
  • Гонконг, Китай
  • Чикаго, США
  • Брюгге, Бельгія
  • Мадрид, Іспанія
  • Гавана, Куба
  • Дубай, ОАЕ
  • Єрусалим, Ізраїль
  • Единбург, Шотландія
  • Кіто, Еквадор
  • Цюріх, Швейцарія
  • Куско, Перу
  • Санкт-Петербург, Росія
  • Берлін, Німеччина
  • Ханой, В’єтнам
  • Квінстаун, Нова Зеландія
  • Сан Мигель де Альенде, Мексика
  • Сеул, Південна Корея
  • Дубровник, Хорватія
  • Сан-Себастьян, Іспанія
  • Бангкок, Тайлан
  • Картахена, Колумбія
  • Дублін, Ірландія
  • Марракеш, Марокко
  • Берген, Норвегія
  • Джайпур, Індія
  • Пекін, Китай
  • Афіни, Греція
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    За матеріалами Independent

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