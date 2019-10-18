Опублікований рейтинг найкрасивіших міст світу

Туристичний сайт Flight Network склав рейтинг з 50 найкрасивіших міст, опитавши понад 1000 тревел-журналістів і турагентств по всьому світу. На перше місце вийшов Париж, срібло отримав Нью-Йорк, а бронзу — Лондон.

В п’ятірку кращих увійшли також Венеція і Ванкувер. У топ-10 потрапили Барселона, Кейптаун, Сан-Франциско, Сідней і Рим.

Європейські міста домінували і у топ-20, куди увійшли Лісабон, Амстердам, Прага, Будапешт, Стамбул і Відень. У двадцятку кращих увійшли також Сінгапур, Ріо-де-Жанейро, Токіо і Буенос-Айрес.

Топ-50 найкрасивіших міст світу

Експрес-інформація по країні

Земля знаходиться на третьому місці по віддаленості від Сонця і на п’ятому серед усіх планет Сонячної системи за розміром.

Вік – 4,54 млрд років

Середній радіус – 6 378,2 км

Середня окружність – 40 030,2 км

Площа – 510 072 млн км2 (29,1% суші і 70,9% води)

Кількість материків – 6: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія і Антарктида

Кількість океанів – 4: Атлантичний, Тихий, Індійський, Північний Льодовитий

Населення – 7,3 млрд чол. (50,4% чоловіків і 49,6% жінок)

Найбільш густо населені держави: Монако (18 678 осіб/км2), Сінгапур (7607 осіб/км2) та Ватикан (1914 осіб/км2)

Кількість країн: всього 252, незалежних 195

Кількість мов у світі – близько 6 000

Кількість офіційних мов – 95; найпоширеніші: англійська (56 країн), французька (29 країн) і арабська (24 країни)

Кількість національностей – близько 2 000

Кліматичні пояси: екваторіальний, тропічний, помірний, арктичний (основні) + субекваторіальний, субтропічний і субарктичний (перехідні)

Париж, Франція

Нью-Йорк, США

Лондон, Англія

Венеція, Італія

Ванкувер, Канада

Барселона, Іспанія

Кейптаун, Південна Африка

Сан-Франциско, США

Сідней, Австралія

Рим, Італія

Сінгапур, Сінгапур

Лісабон, Португалія

Амстердам, Нідерланди

Прага, Чехія

Ріо-де-Жанейро, Бразилія

Будапешт, Угорщина

Стамбул, Туреччина

Токіо, Японія

Відень, Італія

Буенос-Айрес, Аргентина

Торонто, Канада

Сан-Дієго, США

Квебек, Канада

Гонконг, Китай

Чикаго, США

Брюгге, Бельгія

Мадрид, Іспанія

Гавана, Куба

Дубай, ОАЕ

Єрусалим, Ізраїль

Единбург, Шотландія

Кіто, Еквадор

Цюріх, Швейцарія

Куско, Перу

Санкт-Петербург, Росія

Берлін, Німеччина

Ханой, В’єтнам

Квінстаун, Нова Зеландія

Сан Мигель де Альенде, Мексика

Сеул, Південна Корея

Дубровник, Хорватія

Сан-Себастьян, Іспанія

Бангкок, Тайлан

Картахена, Колумбія

Дублін, Ірландія

Марракеш, Марокко

Берген, Норвегія

Джайпур, Індія

Пекін, Китай

Афіни, Греція

За матеріалами Independent

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