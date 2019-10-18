Опублікований рейтинг найкрасивіших міст світу

Туристичний сайт Flight Network склав рейтинг з 50 найкрасивіших міст, опитавши понад 1000 тревел-журналістів і турагентств по всьому світу. На перше місце вийшов Париж, срібло отримав Нью-Йорк, а бронзу — Лондон.
В п’ятірку кращих увійшли також Венеція і Ванкувер. У топ-10 потрапили Барселона, Кейптаун, Сан-Франциско, Сідней і Рим.
Європейські міста домінували і у топ-20, куди увійшли Лісабон, Амстердам, Прага, Будапешт, Стамбул і Відень. У двадцятку кращих увійшли також Сінгапур, Ріо-де-Жанейро, Токіо і Буенос-Айрес.
Топ-50 найкрасивіших міст світу
Експрес-інформація по країні
Земля знаходиться на третьому місці по віддаленості від Сонця і на п’ятому серед усіх планет Сонячної системи за розміром.
Вік – 4,54 млрд років
Середній радіус – 6 378,2 км
Середня окружність – 40 030,2 км
Площа – 510 072 млн км2 (29,1% суші і 70,9% води)
Кількість материків – 6: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія і Антарктида
Кількість океанів – 4: Атлантичний, Тихий, Індійський, Північний Льодовитий
Населення – 7,3 млрд чол. (50,4% чоловіків і 49,6% жінок)
Найбільш густо населені держави: Монако (18 678 осіб/км2), Сінгапур (7607 осіб/км2) та Ватикан (1914 осіб/км2)
Кількість країн: всього 252, незалежних 195
Кількість мов у світі – близько 6 000
Кількість офіційних мов – 95; найпоширеніші: англійська (56 країн), французька (29 країн) і арабська (24 країни)
Кількість національностей – близько 2 000
Кліматичні пояси: екваторіальний, тропічний, помірний, арктичний (основні) + субекваторіальний, субтропічний і субарктичний (перехідні)
За матеріалами Independent
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