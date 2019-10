Дональд Трамп насмешил сеть нелепыми оговорками

Американский президент Дональд Трамп в очередной раз поднял себя на смех: свое незнание древней истории политик назвал своего итальянского коллегу Моцареллой. Новость моментально разлетелась по сети и насмешила пользователей.

Недавно у главы Соединенных Штатов была деловая встреча с президентом Италии Серджо Мотареллой, на которой Дональд Трамп умудрился опозориться дважды. Первой нелепостью оказалось незнание элементарных исторических событий: американский президент во время своей речи заявил, что США и Италия уже дружат тысячелетиями, еще со времен Древнего Рима. Однако, несмотря на то что Соединенные Штаты были основаны лишь в 1776 году, президент продолжил свою речь.

Трамп решил не останавливаться на достигнутом, и в продолжении своей речи перепутал фамилию своего коллеги с итальянским мягким сыром, назвав того «моцареллой». В следствии такого конфуза, пользователи сети поделились на 2 лагеря: одни высмеивали конкретно Трампа, а других развеселила реакция итальянской переводчицы, которая сидела позади.

This woman’s reaction to Trump’s sand comment is all of us pic.twitter.com/XGpHKiHW2X

— ElElegante101 (@skolanach) 16 октября 2019 г.

: akcenty.com.ua