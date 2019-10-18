Лікар назвав випадок, коли алкоголь приносить користь

Клінічний психолог Дмитро Мокичев розповів, що вживання алкоголю може стати корисним для людини при сильних психотравмах.

Про це повідомляє Ukrhealth.

А саме, вживання алкоголю може позитивно впливати на організм людини, якщо та переживає серйозні психологічні потрясіння.

“Алкоголь дійсно може допомогти в знятті тривожних симптомів, болю. З допомогою його вживання людина може пережити гострі моменти усвідомлення того, що сталося», – пояснив Дмитро Мокичев.

Також психолог додав, що впоратися з емоційним потрясінням краще допомагають міцні напої, адже вони швидше викликають ефект сп’яніння, який знімає тривожну симптоматику.

Проте фахівець зауважив, що зловживати цим не варто, бо алкоголь в першу чергу є токсином і викликає сильну залежність на біохімічному та психологічному рівнях.

: zik.ua

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