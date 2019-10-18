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Ділили субвенції: у Раді влаштували бунт з-за бюджету України на 2020 рік

18.10.2019

Під час обговорення проекту бюджету України на 2020 рік депутати Верховної Ради влаштували скандал із-за розподілу субвенцій місцевим бюджетам.

За його словами, депутати «бунтують і готові зняти прем’єра».

Обсяги регіональних субвенцій, запитані парламентаріями

Парламентарії залишилися незадоволені рішенням бюджетного комітету парламенту і зажадали внести правки до держбюджету з урахуванням власних пропозицій щодо розподілу субвенцій місцевим бюджетам, стверджує джерело.

«Нардепи незадоволені діями комітету. Заявляють, що не будуть голосувати до прийняття поправок. Навіть пропонують зняти прем’єр-міністра», – зазначає джерело.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів зареєстрував в парламенті проект бюджету України на 2020 рік, який передбачає доходи в сумі 1,079 трлн грн.

  • Бюджетний комітет Ради разом з керівництвом Міністерства фінансів та Рахункової палати обробили близько 2 тисяч пропозицій нардепів з бюджету.

  • Для їх обліку необхідно додатково близько 1,9 трлн грн.

  • Комітет вирішив рекомендувати парламенту прийняти законопроект у першому читанні з урахуванням пропозицій депутатів.

  • У вересні Кабінет міністрів зареєстрував в парламенті проект бюджету України на 2020 рік, який передбачає доходи в сумі 1,079 трлн грн, витрати – 1,170 трлн грн, граничний обсяг дефіциту – 95 млрд грн, або на 2,09% ВВП, державний і гарантований державою борг – 54,1% ВВП.

 

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