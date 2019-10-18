Ділили субвенції: у Раді влаштували бунт з-за бюджету України на 2020 рік

Під час обговорення проекту бюджету України на 2020 рік депутати Верховної Ради влаштували скандал із-за розподілу субвенцій місцевим бюджетам.

За його словами, депутати «бунтують і готові зняти прем’єра».

Обсяги регіональних субвенцій, запитані парламентаріями

Парламентарії залишилися незадоволені рішенням бюджетного комітету парламенту і зажадали внести правки до держбюджету з урахуванням власних пропозицій щодо розподілу субвенцій місцевим бюджетам, стверджує джерело.

«Нардепи незадоволені діями комітету. Заявляють, що не будуть голосувати до прийняття поправок. Навіть пропонують зняти прем’єр-міністра», – зазначає джерело.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів зареєстрував в парламенті проект бюджету України на 2020 рік, який передбачає доходи в сумі 1,079 трлн грн.